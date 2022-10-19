النائب العام يؤكد ملاحقة كل من يطلق خطاب كراهية على مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - قال النَّائب العام حسن العبداللات، الأربعاء، إن النِّيابة العامة تلاحق كل من يطلق خطاب كراهية وتحريض على العنف وتحوله للقضاء.



وتحدث العبداللات عن تحقيق النِّيابة العامة في أربع قضايا متهم فيها أشخاص بتهم بث خطاب كراهية وتحريض على العنف.



ومازال جميع المتهمين بخطاب كراهية موقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل، وفق النائب العام الذي أكد عدم السماح بتراشق خطاب الكراهية عبر منصَّات التواصل الاجتماعي وتهديد المجتمع وسلامته للخطر.

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