الناجحون في الامتحانات التنافسية لوظائف في عدة مؤسسات - اسماء

الوكيل الإخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 17-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وظيفة مدير إدارة الاستثمار والريادة
الاسم
معن محمد وحيد الدين محمد عبيدات
وظيفة مدير مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة
الاسم
مأمون محمد فهم الحديدي
معاذ طه فلاح الرواشدة
وظيفة مدير مديرية مركز الخدمات الحكومي ورحلة المستخدم
الاسم
ديما غالب اسماعيل النهار
مؤيد موسى علي أبو عساف
وظيفة مدير مديرية التحول الرقمي
الاسم
أحلام محمود موسى أبو جادالله
فراس حاتم فتحي الصابر
نسرين سمير عزت نصار
وظيفة مدير مديرية أمن المعلومات
الاسم
حنين فيصل محمود اعمير
محمد يوسف عطاالله الصرايره
وظيفة رئيس قسم إدارة المشاريع
الاسم
احمد ياسين رشيد البلبيسي
أمانى إسماعيل خليف البيايضة
امجد شريف محمود قاسم
عماد مصطفى عبد الرؤوف خاطر
لانا إبراهيم خليل بواعنه
محمود حسن محمد عتوم
وزارة العمل
وظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني
الاسم
ابراهيم علي ابراهيم علقم
اسامه محمود علي محمد علي
وظيفة مبرمج اوراكل
الاسم
ايات عيسى شبلي الشبلي
وظيفة مصمم ومبرمج تطبيقات ويب Full Stack Developer ( .Net )
الاسم
اياد صبحي احمد الظاهر
محمود منصور سليمان العفيشات
المركز الوطني للأمن السيبراني
وظيفة محلل أمن سيبراني رئيسي
الاسم
اسراء منصور محمد العبد اللات
مازن ابراهيم محمد الزعبي
وظيفة فني أمن سيبراني رئيسي
الاسم
عبد الله ناصر خالد عليمات
قدر عايد عقله الخوالده
محمد عوض عوض صباح
محمد يوسف حسين الجوهري
صندوق التنمية والتشغيل
وظيفة مبرمج
الاسم
أسامة عدنان يوسف الصمادي
وزارة السياحة والاثار
وظيفة مفتش مساعد
الاسم
نجدت مأمون عبدالرؤوف هزايمة
دائرة الاحوال المدنية والجوازات
وظيفة مبرمج
الاسم
رهف يوسف محمد عواد
جامعة ال البيت
وظيفة مدرب سريري
الاسم
زيد محمد عقلة العموش
جامعة البلقاء التطبيقية
وظيفة مشرفة سكن
الاسم
ايات محمود ابراهيم الهباهبة
أماني ياسين محمد الطورة
فاطمة سليمان ذياب الرشايدة
مؤسسة التدريب المهني
وظيفة مدرب مهني(خبير تعليم الكتروني)
الاسم
ايمن عمر شحادة عبدالمجيد
حسين غازي حسين العمري
وظيفة مدرب مهني(منسق سيارات هجينة/هايبرد)
الاسم
محمدسعيد تيسير عميرة
وظيفة مدرب سيارات هجينة/هايبرد
الاسم
ابراهيم محمد عطا شحاده
سيف عصام محمد ابو طربوش
ماجد يوسف محمد العزيزات
وظيفة مدرب مهني (مهندس مدني)
الاسم
محمد خالد عنيزان المغاربه
وظيفة مدرب مهني (مبرمج)
الاسم
اسامه ابو بكر محمد سقا الله
كمال محمود محمد ابراهيم
وظيفة مدرب مهني/خبير اعلام ومواقع تواصل اجتماعي/علاقات دولية
الاسم
اسماء محمد علي اليماني
اية جمال محمدعلي ملحم
وظيفة مدرب تكييف وتبريد
الاسم
انس تحسين علي النوايسة
وظيفة مدرب مهني /خبير ضمان جودة التدريب
الاسم
بشار نهاد عبد الفتاح ابو ارميلة
محمد اسماعيل عبدالسلام زايد
وظيفة مدرب مختبر التصنيع /التصنيع الرقمي FABLAB
الاسم
سامر فايز سليمان السوالقة
وظيفة مدربة حضانات
الاسم
ابتسام احمد فلاح القضاة
خيرية علي احمد مستريحية
دعاء محمد حمزة بطاينة
عالية سهيل علي عمري
علا محمد امليحان ردايده
هبة خلف محمد السعد
وظيفة مدرب مهني/ خبير إدارة مشاريع PMP
الاسم
موسى محمد موسى حسن
أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 13-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
وظيفة مدير وحدة الاتصال والإعلام والعلاقات الدولية
الاسم
جمال ابراهيم عبد الهادي اشتيوي
زايد عيادة سلامة الدخيل
زكريا حسن ابراهيم الغول
عدنان محمود عبد الله برية
ياسمين فؤاد احمد الموسى ولويل
وظيفة إداري أول مشتريات
الاسم
إسلام عقيل زهدي عبد الرازق
امجد محمد ابراهيم سليمان
حسين سامي سعود الفايز
رفاد محمد فائق سعيد الخصاونة
طارق عارف سيران الزيود
عمار عبدالفتاح سعيد جادالله
محمد عصام توفيق البيروتي
وسيم هارون إسماعيل ابوشقرة
ولاء محمد عبدربه العكايلة
وظيفة اعلامي أول
الاسم
احمد علي عايد الشرعه
اسلام مصطفى محمود ملكاوي
حنين ايهاب مصباح الظاهر
زينب عواد حماد الفقير
سبأ علي سليمان السكر
سلام حسين يوسف الخطيب
ضرار علي محمود الشبول
مالك ظاهر نايل المقابلة
مصطفى يوسف مصطفى صوالحه
هيا عرب خليل عرفات
وظيفة مبرمج أول
الاسم
راني سليم حسن العمري
وظيفة باحث مساعد
الاسم
العنود ابراهيم عبدالرزاق ابوالعز
ايمان سليم ايوب علي حسين
بسمه برهم احمد الزعارير
سرى خالد عبدالله نشوان
عبير ماهر فواز فياض
غنى معن فؤاد الخصاونه
غيداء معين ناجي معابرة
فرات خالد عبد المهدي النوايسه
منى درويش محمود حرابي
نور ضيف الله جودت المناصير
وظيفة طبيب بيطري
الاسم
عماد جمعه محمود البياري
محمد أحمد عبدالهادي خشان
محمد عبدالحليم عبدالكريم ابو دلبوح
وظيفة مساعد الأمين العام للشؤون الفنية
الاسم
علاء خليل عبدالفتاح حمدالله
منال محمود عبدالله علي حسين
وظيفة فني شبكات رئيسي
الاسم
اسحق حسن عبد العزيز الحريبات
ايمان روحي عبدالكريم الريماوي
خالد صالح مسلم القضاة
خالد يوسف غالب الدهني
زيد جميل حنا ايوب
سعيد مصطفى عبد الهادي الدوخ
شرف عبد السلام علي أبو عيسى
علاء ماجد موسى عتوم
علي ابراهيم محمود زبن
عمر هاني محمد الضرغام
فادي منصور يوسف الشوابكه
محمد ماهر نايف عبدالكريم
محمد يوسف مسلم دعاس
يوسف خالد محمد العزه
أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 19-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
وتالياً الأسماء:
هيئة تنظيم الطيران المدني
وظيفة مفتش خدمات جوية
الاسم
سهاد عبد المالك معارك الوحيدي
فارس وليد صالح الزيتاوي
معتز فايز محمود الحسن
وظيفة مفتش مساعد طيران
الاسم
احمد عوده رجا الحمد
مؤمن فواز احمد البقور
وظيفة مفتش عمليات جوية/طيران عام
الاسم
احمد خالد يوسف بني ياسين
ايهاب ذياب محمود ابو زيد
بكر فايز فريج الفرايه
بهجت انور ابراهيم هلال
رامي عبدالله سليمان اللواما