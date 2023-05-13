السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 10:05 ص

الناجحون في الامتحانات التنافسية لوظائف في عدة مؤسسات - اسماء

520231017458786189163


الوكيل الإخباري - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 17-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا

اضافة اعلان


وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

 

وظيفة مدير إدارة الاستثمار والريادة
الاسم
معن محمد وحيد الدين محمد عبيدات


وظيفة مدير مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة
الاسم
مأمون محمد فهم الحديدي
معاذ طه فلاح الرواشدة


وظيفة مدير مديرية مركز الخدمات الحكومي ورحلة المستخدم
الاسم
ديما غالب اسماعيل النهار
مؤيد موسى علي أبو عساف


وظيفة مدير مديرية التحول الرقمي
الاسم
أحلام محمود موسى أبو جادالله
فراس حاتم فتحي الصابر
نسرين سمير عزت نصار


وظيفة مدير مديرية أمن المعلومات
الاسم
حنين فيصل محمود اعمير
محمد يوسف عطاالله الصرايره


وظيفة رئيس قسم إدارة المشاريع

الاسم
احمد ياسين رشيد البلبيسي
أمانى إسماعيل خليف البيايضة
امجد شريف محمود قاسم
عماد مصطفى عبد الرؤوف خاطر
لانا إبراهيم خليل بواعنه
محمود حسن محمد عتوم


وزارة العمل

 

وظيفة مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني

الاسم
ابراهيم علي ابراهيم علقم
اسامه محمود علي محمد علي


وظيفة مبرمج اوراكل
الاسم
ايات عيسى شبلي الشبلي


وظيفة مصمم ومبرمج تطبيقات ويب Full Stack Developer ( .Net )
الاسم
اياد صبحي احمد الظاهر
محمود منصور سليمان العفيشات

المركز الوطني للأمن السيبراني

 

وظيفة محلل أمن سيبراني رئيسي
الاسم
اسراء منصور محمد العبد اللات
مازن ابراهيم محمد الزعبي


وظيفة فني أمن سيبراني رئيسي
الاسم
عبد الله ناصر خالد عليمات
قدر عايد عقله الخوالده
محمد عوض عوض صباح
محمد يوسف حسين الجوهري
صندوق التنمية والتشغيل


وظيفة مبرمج
الاسم
أسامة عدنان يوسف الصمادي
وزارة السياحة والاثار


وظيفة مفتش مساعد
الاسم
نجدت مأمون عبدالرؤوف هزايمة
دائرة الاحوال المدنية والجوازات


وظيفة مبرمج
الاسم
رهف يوسف محمد عواد


جامعة ال البيت

 

وظيفة مدرب سريري
الاسم
زيد محمد عقلة العموش


جامعة البلقاء التطبيقية

 

وظيفة مشرفة سكن
الاسم
ايات محمود ابراهيم الهباهبة
أماني ياسين محمد الطورة
فاطمة سليمان ذياب الرشايدة


مؤسسة التدريب المهني

 

وظيفة مدرب مهني(خبير تعليم الكتروني)
الاسم
ايمن عمر شحادة عبدالمجيد
حسين غازي حسين العمري


وظيفة مدرب مهني(منسق سيارات هجينة/هايبرد)
الاسم
محمدسعيد تيسير عميرة


وظيفة مدرب سيارات هجينة/هايبرد
الاسم
ابراهيم محمد عطا شحاده
سيف عصام محمد ابو طربوش
ماجد يوسف محمد العزيزات


وظيفة مدرب مهني (مهندس مدني)
الاسم
محمد خالد عنيزان المغاربه


وظيفة مدرب مهني (مبرمج)
الاسم
اسامه ابو بكر محمد سقا الله
كمال محمود محمد ابراهيم


وظيفة مدرب مهني/خبير اعلام ومواقع تواصل اجتماعي/علاقات دولية
الاسم
اسماء محمد علي اليماني
اية جمال محمدعلي ملحم


وظيفة مدرب تكييف وتبريد
الاسم
انس تحسين علي النوايسة


وظيفة مدرب مهني /خبير ضمان جودة التدريب
الاسم
بشار نهاد عبد الفتاح ابو ارميلة
محمد اسماعيل عبدالسلام زايد


وظيفة مدرب مختبر التصنيع /التصنيع الرقمي FABLAB
الاسم
سامر فايز سليمان السوالقة


وظيفة مدربة حضانات
الاسم
ابتسام احمد فلاح القضاة
خيرية علي احمد مستريحية
دعاء محمد حمزة بطاينة
عالية سهيل علي عمري
علا محمد امليحان ردايده
هبة خلف محمد السعد


وظيفة مدرب مهني/ خبير إدارة مشاريع PMP
الاسم
موسى محمد موسى حسن


أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 13-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

 

وظيفة مدير وحدة الاتصال والإعلام والعلاقات الدولية
الاسم
جمال ابراهيم عبد الهادي اشتيوي
زايد عيادة سلامة الدخيل
زكريا حسن ابراهيم الغول
عدنان محمود عبد الله برية
ياسمين فؤاد احمد الموسى ولويل


وظيفة إداري أول مشتريات


الاسم
إسلام عقيل زهدي عبد الرازق
امجد محمد ابراهيم سليمان
حسين سامي سعود الفايز
رفاد محمد فائق سعيد الخصاونة
طارق عارف سيران الزيود
عمار عبدالفتاح سعيد جادالله
محمد عصام توفيق البيروتي
وسيم هارون إسماعيل ابوشقرة
ولاء محمد عبدربه العكايلة

 

وظيفة اعلامي أول
الاسم
احمد علي عايد الشرعه
اسلام مصطفى محمود ملكاوي
حنين ايهاب مصباح الظاهر
زينب عواد حماد الفقير
سبأ علي سليمان السكر
سلام حسين يوسف الخطيب
ضرار علي محمود الشبول
مالك ظاهر نايل المقابلة
مصطفى يوسف مصطفى صوالحه
هيا عرب خليل عرفات


وظيفة مبرمج أول
الاسم
راني سليم حسن العمري


وظيفة باحث مساعد

الاسم
العنود ابراهيم عبدالرزاق ابوالعز
ايمان سليم ايوب علي حسين
بسمه برهم احمد الزعارير
سرى خالد عبدالله نشوان
عبير ماهر فواز فياض
غنى معن فؤاد الخصاونه
غيداء معين ناجي معابرة
فرات خالد عبد المهدي النوايسه
منى درويش محمود حرابي
نور ضيف الله جودت المناصير


وظيفة طبيب بيطري
الاسم
عماد جمعه محمود البياري
محمد أحمد عبدالهادي خشان
محمد عبدالحليم عبدالكريم ابو دلبوح


وظيفة مساعد الأمين العام للشؤون الفنية
الاسم
علاء خليل عبدالفتاح حمدالله
منال محمود عبدالله علي حسين


وظيفة فني شبكات رئيسي
الاسم
اسحق حسن عبد العزيز الحريبات
ايمان روحي عبدالكريم الريماوي
خالد صالح مسلم القضاة
خالد يوسف غالب الدهني
زيد جميل حنا ايوب
سعيد مصطفى عبد الهادي الدوخ
شرف عبد السلام علي أبو عيسى
علاء ماجد موسى عتوم
علي ابراهيم محمود زبن
عمر هاني محمد الضرغام
فادي منصور يوسف الشوابكه
محمد ماهر نايف عبدالكريم
محمد يوسف مسلم دعاس
يوسف خالد محمد العزه

 

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 19-4-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
وتالياً الأسماء:

هيئة تنظيم الطيران المدني

 

 وظيفة مفتش خدمات جوية
الاسم
سهاد عبد المالك معارك الوحيدي
فارس وليد صالح الزيتاوي
معتز فايز محمود الحسن

وظيفة مفتش مساعد طيران
الاسم
احمد عوده رجا الحمد

مؤمن فواز احمد البقور

وظيفة مفتش عمليات جوية/طيران عام
الاسم
احمد خالد يوسف بني ياسين
ايهاب ذياب محمود ابو زيد
بكر فايز فريج الفرايه
بهجت انور ابراهيم هلال
رامي عبدالله سليمان اللواما

 




 

 


 

إقرأ ايضا
346937020_5950695921696299_2077527286389188011_n

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

WhatsApp Image 2023-05-13 at 12.09.32 PM

تخريج الفوج الأول لدبلوم الرعاية الصحية الأولية

3 (2)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

1683022101732

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

346034335_792203412262933_8590104882441083249_n

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

52023910946718984588

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

أخبار متعلقة
520231116434479625714

مؤسسات حكومية تعلن حاجتها لتعيين وتعبئة وظائف شاغرة - أسماء

M63A8879

التربية تدعو المئات لحضور الامتحان التنافسي - اسماء

M63A9020

هام من ديوان الخدمة حول بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الصحة

420231112714251174195

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

image (1)

البريد الأردني تدعو للاستثمار في عقارات تملكها

0L5A1529 - Copy

شاهد.. التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم