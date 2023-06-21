الناجحون في الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي لوظيفة طابع و المنعقد بتاريخ 14-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
ديوان المحاسبة
الاسم
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
ايمان واصف سعيد عابدين
حنان عبدالفتاح محمود الوشاح
حنين حاتم محمد عمرو
روان احمد سالم الجبارات
روماند درويش احمد ابو سكر
فاتن عبد المهدى عبد القادر الاسطه
نجاه عبد الفتاح كريم الصوالحه
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس
مؤسسة الاقراض الزراعي
محافظة العاصمة
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
اماني زياد ياسين بطرني
روان احمد سالم الجبارات
فداء مصطفى خالد خالد
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس
محافظة المفرق
اماني سعيد عياد ابوذوابه
بثينه محمد محمود الحراحشه
بلدية أم القطين والمكيفتة
ابراهيم فالح موسى العظامات
ايمان حسين حمدان الدهيم
سامح جمال صياح الشرفات
منار محمود فلاح الصالح
بلدية أم البساتين الجديدة
جاكلين عناد بشير الدروبي
سوار باسم فرحان الدروبي
اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 24-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
وزارة الاستثمار
وظيفة ضابط
حازم حسين عبدالوهاب الطراونة
وظيفة باحث
ريا ابراهيم عبدالله غنيمات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وظيفة فني/ مبرمج حاسوب NET
إحسان محمد عزت الشريدة
محمد قاسم محمد المصري
منير نزيه محمد صبيحات
بلدية الوسطية
وظيفة مراقب أبنية
احمد رياض عبد القادر ابو الفول
محمد حسن محمد ابو الفول
محمد نعيم سليمان الرياحنه
بلدية أم البساتين الجديدة
وظيفة مساح
نزار سمير سعيد الشوابكة
جامعة البلقاء التطبيقية
وظيفة مطور Oracle Forms &Reports
تهاني احمد ابراهيم ابو حجر
رشا علي سليمان العوايشه
عدي نائل عبد الحليم العناسوه
عوده عبد الرزاق عوده الحياري
وظيفة مطور تطبيقات الهواتف
هبه نائل عبد الحليم عربيات
وظيفة مصمم جرافيك وصفحات ويب
انسام باسم علي الحيارات
اياس احمد عبد الرحمن قداره
جواهر جمال توفيق الساكت
روعه صالح حسين الزعبي
زيد محمد موسى النجداوي
مجد نائل عبدالمعطي العزب
يارا سالم عبد الرحيم الحيارى
وظيفة مهندس شبكات ونظم
عماد احمد حسين الساكت
محمد عبد الرحمن محمد الحياري
مضر طلال عبدالرحمن الكايد
وظيفة متخصص في أمن البيانات والشبكات
اسلام محمد علي العمايره
اسيل حمدي احمد الكلوب
الاء السليمان سعد الهويدي
جيهان محمد عبد الله الزبون
رايه كامل علي اليازجين
غيث محمد احمد الياصجين
محمد نور احمد خالد الزعبي
مركز ايداع الأوراق المالية
وظيفة محاسب مساعد
انس حسن فالح الخلايله
أحمد سامي حمدان نمر
حمزه عيد هيشان عبداللات
سامي فتحي سعدي ربعي التميمي
عبدالله سليمان عبدالله ابويحيى
محمد جمال دخل الله الدويري
محمد نواف عيد الساحوري
موسى عيد موسى شحاده
وظيفة باحث أسواق مالية مساعد
حسين سامي سعود الفايز
وظيفة مهندس دعم فني مساعد
مهيب سابا سليمان حداد
المركز الجغرافي الملكي الأردني
وظيفة فني هندسة ثاني
محمد أحمد مصطفى صبح
مؤسسة التدريب المهني
وظيفة مدرب مهني(خبير ابداع وابتكار وتعاون دولي)
ثراء واصف ابراهيم عبيدات
صفاء عادل عوض القيسي
يوسف حسين حسان ابو رضوان
وظيفة مدرب مهني (خبير أنظمة موارد بشرية)
طارق طلال جميل قماز خريسات
وظيفة مدرب مهني (خبير تطوير مؤسسي)
ذياب عبدالمنعم ذياب ابو نواس
وظيفة مدرب حاسوب
احمد سعد كريم الهروط
حسام سامح فرحان المشاقبة
خالد محمد احمد الحشاش
ساري محمود علي الزعبي
علي محمد محمد طرخان
فادي محمدناصر صبحي الحطاب
لؤي احمد علي حماد
لؤي جهاد فلاح الرفاعي
محمد حسن محمد العلاونه
محمود احمد عبدالله عبدالقادر
محمود طه نايف جربوع
مهند عبدالرحيم محمد الكلوب
موسى عليان موسى سويدات
نبيل عبدالله عامر البركات
وسام يسري علي غباشن
وسن احمد سليمان الفريحات
وظيفة مهندس
احمد سميح عثمان شحادة
بشار خالد احمد السلامه
حذيفة اسامة محمد الرشدان
عدي محمد بركات الشويات
عمار رضوان عبدالمجيد الصعوب
محمود حازم فهد الصمادي
معين محمد ابراهيم عليان
أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي/لوظيفة طابع المنعقد بتاريخ 29-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
بلدية الشفا
اميمه محمد حمدان السلوط
بلدية الأزرق الجديدة
عبير محمد فريد شديد
لينا نمر سليمان البصار
بلدية دير الكهف الجديدة
عذاب العكر علي المساعيد
بلدية السرو
اماني يحيى سعد عبيدات
ساره خالد سامي الروسان
مجدولين صالح احمد الصبيحي