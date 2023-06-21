الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 21-06-2023 10:16 ص

الناجحون في الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي لوظيفة طابع و المنعقد بتاريخ 14-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا

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ديوان المحاسبة
الاسم
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
ايمان واصف سعيد عابدين
حنان عبدالفتاح محمود الوشاح
حنين حاتم محمد عمرو
روان احمد سالم الجبارات
روماند درويش احمد ابو سكر
فاتن عبد المهدى عبد القادر الاسطه
نجاه عبد الفتاح كريم الصوالحه
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس


مؤسسة الاقراض الزراعي
محافظة العاصمة
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
اماني زياد ياسين بطرني
روان احمد سالم الجبارات
فداء مصطفى خالد خالد
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس


محافظة المفرق
اماني سعيد عياد ابوذوابه
بثينه محمد محمود الحراحشه
بلدية أم القطين والمكيفتة
ابراهيم فالح موسى العظامات
ايمان حسين حمدان الدهيم
سامح جمال صياح الشرفات
منار محمود فلاح الصالح

بلدية أم البساتين الجديدة
جاكلين عناد بشير الدروبي
سوار باسم فرحان الدروبي


اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 24-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
 وزارة الاستثمار
وظيفة ضابط
حازم حسين عبدالوهاب الطراونة


وظيفة باحث
ريا ابراهيم عبدالله غنيمات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وظيفة فني/ مبرمج حاسوب NET
إحسان محمد عزت الشريدة
محمد قاسم محمد المصري
منير نزيه محمد صبيحات


بلدية الوسطية
وظيفة مراقب أبنية
احمد رياض عبد القادر ابو الفول
محمد حسن محمد ابو الفول
محمد نعيم سليمان الرياحنه


بلدية أم البساتين الجديدة

وظيفة مساح
نزار سمير سعيد الشوابكة


جامعة البلقاء التطبيقية
وظيفة مطور Oracle Forms &Reports
تهاني احمد ابراهيم ابو حجر
رشا علي سليمان العوايشه
عدي نائل عبد الحليم العناسوه
عوده عبد الرزاق عوده الحياري


وظيفة مطور تطبيقات الهواتف
هبه نائل عبد الحليم عربيات


وظيفة مصمم جرافيك وصفحات ويب
انسام باسم علي الحيارات
اياس احمد عبد الرحمن قداره
جواهر جمال توفيق الساكت
روعه صالح حسين الزعبي
زيد محمد موسى النجداوي
مجد نائل عبدالمعطي العزب
يارا سالم عبد الرحيم الحيارى


وظيفة مهندس شبكات ونظم
عماد احمد حسين الساكت
محمد عبد الرحمن محمد الحياري
مضر طلال عبدالرحمن الكايد


وظيفة متخصص في أمن البيانات والشبكات
اسلام محمد علي العمايره
اسيل حمدي احمد الكلوب
الاء السليمان سعد الهويدي
جيهان محمد عبد الله الزبون
رايه كامل علي اليازجين
غيث محمد احمد الياصجين
محمد نور احمد خالد الزعبي


مركز ايداع الأوراق المالية
وظيفة محاسب مساعد
انس حسن فالح الخلايله
أحمد سامي حمدان نمر
حمزه عيد هيشان عبداللات
سامي فتحي سعدي ربعي التميمي
عبدالله سليمان عبدالله ابويحيى
محمد جمال دخل الله الدويري
محمد نواف عيد الساحوري
موسى عيد موسى شحاده


وظيفة باحث أسواق مالية مساعد
حسين سامي سعود الفايز
وظيفة مهندس دعم فني مساعد
مهيب سابا سليمان حداد


المركز الجغرافي الملكي الأردني
وظيفة فني هندسة ثاني
محمد أحمد مصطفى صبح
مؤسسة التدريب المهني


وظيفة مدرب مهني(خبير ابداع وابتكار وتعاون دولي)
ثراء واصف ابراهيم عبيدات
صفاء عادل عوض القيسي
يوسف حسين حسان ابو رضوان


وظيفة مدرب مهني (خبير أنظمة موارد بشرية)
طارق طلال جميل قماز خريسات
وظيفة مدرب مهني (خبير تطوير مؤسسي)
ذياب عبدالمنعم ذياب ابو نواس


وظيفة مدرب حاسوب
احمد سعد كريم الهروط
حسام سامح فرحان المشاقبة
خالد محمد احمد الحشاش
ساري محمود علي الزعبي
علي محمد محمد طرخان
فادي محمدناصر صبحي الحطاب
لؤي احمد علي حماد
لؤي جهاد فلاح الرفاعي
محمد حسن محمد العلاونه
محمود احمد عبدالله عبدالقادر
محمود طه نايف جربوع
مهند عبدالرحيم محمد الكلوب
موسى عليان موسى سويدات
نبيل عبدالله عامر البركات
وسام يسري علي غباشن

وسن احمد سليمان الفريحات


وظيفة مهندس
احمد سميح عثمان شحادة
بشار خالد احمد السلامه
حذيفة اسامة محمد الرشدان
عدي محمد بركات الشويات
عمار رضوان عبدالمجيد الصعوب
محمود حازم فهد الصمادي
معين محمد ابراهيم عليان


أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي/لوظيفة طابع المنعقد بتاريخ 29-5-2023 وفقا للإعلان المنشور سابقا
بلدية الشفا
اميمه محمد حمدان السلوط


بلدية الأزرق الجديدة
عبير محمد فريد شديد
لينا نمر سليمان البصار
بلدية دير الكهف الجديدة
عذاب العكر علي المساعيد


بلدية السرو
اماني يحيى سعد عبيدات
ساره خالد سامي الروسان
مجدولين صالح احمد الصبيحي

 




 

 


 

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