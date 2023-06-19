الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 30-5-2023

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بكالوريوس ادارة اعمال

البادية الجنوبية

سفيان محمد حماد النجادات

عادل محمد عبد الكريم الجازي

علي احمد عبد الله العمران

محمود منسي حمد الخضيرات

محافظة اربد

عبد الله احمد فالح السلامات

عبيده ماجد محمد العبابنه

محمد ناصر يونس جيباوى

محافظة البلقاء

لؤي تيسير عبد العزيز الصرابطه

محافظة العاصمة

ابراهيم عبد الله ابراهيم الشهوان

احمد غالب اسماعيل النهار

اليمان محمد يوسف عثامنه

ايوب محمود محمد اسماعيل

راكان عمر مخيمر الشابسوغ

محمد هشام محمد الصالحي

نور الدين بسام احمد السمارنه

وديع احمد محمد النجار

محافظة العقبة

جاسم محمد عطا الله العضايله

زيد محمود عواد الرواد

عبد الرحمن محمد ابراهيم ابو علي

محافظة معان

مشعل يوسف مليح الجازي

بكالوريوس اقتصاد

محافظة اربد

علي سامي احمد المصرى

مصطفى محمود ابراهيم عبابنه

محافظة الطفيلة

راشد عبد الله عبد المهدي العطيوي

محافظة مادبا

احمد عبد الرحمن علي الشخانبه

بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها

محافظة اربد

احمد مشعل فريد خصاونه

عبد الله احمد محمود حموري

عبد الله حسين ابراهيم الحميدي

عبيده طلال محمد العجاج

محافظة مادبا

احمد حسين شحده ابومعال

محمد عطا ابراهيم الجبارات

هادي منير سليمان الزواهره

بكالوريوس تأمين

محافظة البلقاء

عبدالله طارق عبد الله النسور

قصي عبد الكريم ياسين الفاعوري

محمد بسام صبرى الضبط

محمد عبد الحميد علي الفريج

محافظة الزرقاء

احمد جاسر عارف الذنيبات

ادهم رياض عبد العزيز العزازي

عمر يوسف سعيد حنن

محافظة العاصمة

احمد انور احمد الثبته

احمد عماد منصور الهنداوى

ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم الدابوقي

ايهاب كمال كامل عفانه

سامر عبد القادر عبد الرحمن الدباس

صلاح احمد محمد هوادي

ليث وائل صبحي طمليه

محمد جهاد عارف العشران

محمد شاهر عزات حماد

مراد محمد جودت عثمان دعنا

محافظة مادبا

رائد عصام زكي المعايعه

فهد فاروق ابراهيم الدقس

محمد احمد حسين حماد

محمد فواز جبر ابو نصير

بكالوريوس ضريبه وماليه وجمارك

البادية الشمالية

بلال خالد هلال السرحان

بكالوريوس علوم اداريه

محافظة العاصمة

علي محمد مفضي المرعي

بكالوريوس علوم الحاسب الالي

محافظة البلقاء

محمد عليان خلف رماضنه

محافظة الزرقاء

براء اسماعيل مصطفى ابو الرب

محافظة العاصمة

سفيان حسام محمد الشعار

صهيب جمال عبد الرحمن العمله

عمر عبد العزيز محمد علي

عمر نبيل محمود القاسم

محافظة المفرق

ابراهيم عبد الرحيم خير الله الشريف

احمد ابراهيم عبد الله الشديفات

عبد الرزاق حسن عايد الشرفات

محافظة جرش

خالد عمر احمد القاسم

محافظة عجلون

بهاء سالم عبد الله الداود

قصي فراس محمد اسماعيل

محمد حازم محمد قواقنه

بكالوريوس الانتاج الحيواني

محافظة عجلون

محمد احمد مصطفى الصمادى

بكالوريوس الانتاج النباتي

محافظة العاصمة

عبد السلام محمد سعيد النجار

محمد نادر محمد العوامله

بكالوريوس كيمياء

محافظة الزرقاء

جميل حسين محمد حامد

كرم خالد ابراهيم النواصره

نزيه سامي ابراهيم عليان

محافظة العاصمة

ايهاب عصام عمر الشيخ قاسم

رائد حسام داود غنيم

عبد الرحمن سعدو حسن حديدى

نزال عبد الرحمن ربحي الهرش

محافظة العقبة

حذيفه عاطف محمد رمان

بكالوريوس محاسبة

البادية الجنوبية

احمد جميعان محمد النعيمات

احمد عطاالله دخيل الله السعيديين

ايهاب محمد فوزي الحويطي

هيثم عبد السلام حسين الجازي

البادية الجنوبية / لواء القطرانة

اسيل عفاش صالح الهدايات

البادية الشمالية

عساف عارف حسن القوامه

محمود محمد زعل هلال

هاشم غصاب سليمان الحربي

البادية الوسطى

جواد عاطف احمد الرتيمه

حمزه ابراهيم محمد الفرعين

حمزه احمد عوده السرهيد

زيد فلاح سالم الدهامشه

مجد احمد عارف الدهامشه

محمد عاطف صالح الدهامشه

محمد نمر مفلح البخيت

محمد هاني سالم هليل

محافظة اربد

احمد سامح قويدر نوافله

حمزه جهاد محمد الوقفي

سامر عمر محمود العجلوني

محمود رائد محمود ابو خليفه

محافظة البلقاء

احمد عبدالله سعد العرمان

جواد يوسف احمد العلوان

راكان اعناد يوسف الخريسات

علاء عدنان فلاح عطيات

محافظة الزرقاء

ابراهيم خالد ابراهيم ابو مرعي

انور محمد عوض المراشده

حمزه مصطفى كمال خريشي

محمد احمد علي القديمات

محافظة الطفيلة

محمد خلف محمد الزيدانين

محمد فؤاد مزلوه الحوامده

يزن علي سليمان العمريين

محافظة العاصمة

احمد محمد محمد غنام

انس محمد حسن ضميرى

ايهاب نادر محمد فراح

خليل حسام خليل الشيخ صالح

داود صالح داود الكيالي

سيد خليل سيد الصفدي

عبدالله خالد علي ابو عواد

علي صابر محمد الاسمر

علي عطا علي الدعجه

محمد ابراهيم حسين شندق

محمد علي حسين زهير كلبونه

محمد موسى علي سعاده

محافظة العقبة

احمد عماد طاهر العمري

امجد خالد عبد السلام الشرايده

عباده احمد عبد الله الزعبي

عبد الرحمن نشات نعمان الخولي

عنان محمود خميس الخطيب

محمد بسام محمد مكاحله

مؤمن عامر فالح العطيوي

مؤمن محمود خضر ياسين

محافظة الكرك

احمد سميح نصر الرواشده

أسد الله عماد شاكر الرواشده

حمزه مشهور خجيل الدهيسات

عبد الله محمد محمود المبيضين

علاء محمد حسين الطراونه

عمر احمد موسى الطراونه

محافظة المفرق

حربي امجد فارع الشواقفه

طلال عصام محمود ارتاحي

عبد الرحمن بسام عيسى النتشه

منيب خليل محمد الشديفات

محافظة جرش

زياد حسن طعمه الصمادى

عبد الرحمن محمود حسين الرواشده

عمر زياد عوض عياصره

ليث مفيد عبد اللطيف القطامي

محمد اسحق مصطفى الصمادى

محمد سمير احمد الصمادى

محمد نضال عاطف بني احمد

محافظة عجلون

اسامه عادل سالم الربضي

بديع زهير محمد الحمود

عبد الرحمن علي عبد الرحمن الربابعه

محمد منير موسى القضاه

محافظة مادبا

اياد محمد علي الشنينات

جميل عماد الدين جميل المصري

محافظة معان

عبد الله شرحبيل مرزوق عبكل

عبد الله محمد علي ال جري الشمري

محمد حابس خلف البدور

معتز عمر اسماعيل الطوره

ياسر رشيد محمود رشيد

دبلوم اشعة (تصوير اشعاعي)

البادية الشمالية

زيد عواد فهد الماضي

محافظة اربد

احمد محمد ابراهيم ابو خاطر

اسامه علي عيد حمدوني

ايسر محمد عبد الرحمن ربايعه

ايهم بلال حسن سلاق

حمزه جمال اسماعيل حمد

رشاد نسيم عبد القادر بني ملحم

طارق وليد احمد الكبايره

عمران ياسر عبد القادر ابو دلو

فريد خالد فريد ابو مطاوع

محمد زكي سالم عبابنه

نور الدين احمد محمود ظهيرات

يزيد عدنان محمد هملان

محافظة البلقاء

محمد احمد عيسى العوضات

مصطفى عوده مصطفى خرابشه

محافظة الزرقاء

احمد اكرم محمود رحال

حسن محمد عبد النعيم القواسمه

رفعت زاهر رفعت شهاب

عبد الله ضيف الله احمد مرزوق

علاء راضي عبد القادر حطيبات

عمر رياض توفيق شومان

محافظة العاصمة

احمد خالد صبحي يوسف

احمد زياد احمد الفقهاء

احمد يوسف موسى القريوتي

بشار اكرم خالد حماد

خالد جميل حامد الدبشه

عمر صالح عبد الكريم الحليق

فارس باسل عبد الكريم المصرى

محافظة الكرك

عمرو سمير عبد الوهاب العساسفه

محافظة المفرق

احمد جهاد محمد الحراحشه

محافظة عجلون

ادريس احمد محمد الجبالي

محافظة مادبا

عباده محمد عيد الرواحنه

دبلوم محاسبة

البادية الجنوبية

انس سليمان عبد الله العصيفات

حاسم سالم علي الصويلحين

عامر فرج عليان الكبيش

مالك خالد سليمان الهدايات

محمد رياض عطا الله الرواجفه

البادية الشمالية

شاكر عبد الكريم عواد الخرمان

عبد الرحمن قاسم محمد السرحان

عمادالدين محمد حبيب الجمعان

البادية الوسطى

خالد رضوان خالد الطيب

عبد الله فواز ابراهيم الجريرى

مثنى محمود سليم الادهم

محمد احمد عبد الكريم الديكه

محافظة اربد

احمد فادى محمد سعيد الصباغ

انس رافع عارف مساعده

بهاءالدين عبد الناصر حمدان الشياب

حسن عمر حسن الزعبي

حمزه برهان احمد الضمان

ربحي فراس ربحي بزور

مالك حسين ذياب بطارنه

محافظة البلقاء

جمال هيثم جمال ابو صفيه

قصي عبد الحميد فهد السعايده

معاذ مروان جمال خريسات

مهند محمد عقيل كلوب

محافظة الزرقاء

ابراهيم محمد عبد الهادى الحلاج

ابراهيم نضال احمد ابو الرب

باسل خالد عبد الرحيم الغويري

عبد الرحمن سليمان صالح ابو الخير

عبد الله محمد سعود الشبلي

علاء نضال رمضان الباسطي

عماد الدين محمود حمدو حموده

ليث حسام محمد ناصر

مهند حسام اسعد الياسين

محافظة العاصمة

ابراهيم سامي عبد الله ابو علي

احمد مروان سبع الصراوي

حمزه عادل محمود علقم

زيد محمد عدنان الزبن

سليم تيسير محمد حامد

عبد الله احمد يوسف شلبايه

عمار عمر صالح حجير

عمر مصطفى علي ابو جازيه

محمد جهاد سالم عبد العزيز

محمد رامي محمد العبداللات

محمود عز الدين محمود ابو روميه

محافظة العقبة

حمزه حمدي طالب شعث

عبد الرحمن فادي مروان النسور

محمد ماهر يوسف السيوف

معتز نائل ابراهيم غيث

محافظة الكرك

جهاد احمد سالم البستنجي

ضياء محمد حسين الطراونه

عبدالقادر عبد الرحيم عبد القادر المجالي

محافظة المفرق

محمد صلاح عبد الكريم الجرايده

محافظة جرش

جميل محمود جميل زعبي

محافظة مادبا

احمد فخري صافي الطوالبه

محافظة معان

سفيان احمد ابراهيم العوامره

عصام يوسف هويمل العمرات

دبلوم ادارة اعمال

محافظة العقبة

صالح اسعد عايد الكساسبه

محافظة مادبا

محمد عاطف حرب الحديثات

اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 29-5-2023



دبلوم الهندسة الميكانيكية

مملكة

انس هاني طه محمد

دبلوم هندسة الاتصالات

محافظة اربد

احمد عمر حسن ابو سالم

رويد علي احمد الحاج عوده

محافظة البلقاء

بسيم سمير سليم ابوحرش

بكر يوسف حسن النواجي

قصي جميل محمد الرحامنه

مجد احمد حسين عبد الله

محافظة الزرقاء

حسان محمد عبد الرحيم صباح

وسام ثائر محي الدين بيبرس

محافظة العاصمة

احمد ناصر محمد عز الدين صلاح

محمد عبد الرحمن محمد دسوقي الفتياني

وسام محمد علي دندن

محافظة جرش

تيمور نصر مصطفى مقابله

ليث محمد رضا عياصره

دبلوم هندسة السيارات

محافظة اربد

باسل علي ابراهيم ابو خليل

حمزه محمد احمد بني حمد

حمزه محمد عيسى الصبح

عامر محمد احمد الطيب

عبد الله رزق فضيل خضراوي

عبد الله رياض محمد الجبعيتي

عبدالرحمن محمد عوض مصطفى

قيس محمد علي نوافله

محمد سمير عبد المجيد ناصر

يزيد عوض فليح درويش

محافظة البلقاء

احمد عبد الله عبد ربه ابو موسى

انس امير يونس عرار

حمزة احمد محمد عليان

راشد محمد عيد ابو عميره

عبدالله خليل ابراهيم ابراهيم

مهند محمد عبد الفتاح بدير

يعرب منير فلاح الطالب

محافظة الزرقاء

أحمد حسن يحيى الدماسي

احمد زهير محمد الدسوقي

احمد غالب سليمان ابو خرمه

انس جمال محمد ابو ريان

صلاح نبيل نايف حمد

عبدالرحمن محمد فايز بني شمسه

لواء محمد علي صلاحات

محمد ابراهيم علي الحداد

محمد موسى محمد صوفان

مؤيد باسم فتحي عبده

محافظة الطفيلة

راشد حسين خليف القطامين

سيف الله محمد محمود الشقارين

معاذ حسين عابد الفريجات

مؤيد عمر سليمان عيال سلمان

محافظة العاصمة

بلال حمزه بدران صالح

زكي وهيب محمد حسن

صهيب رائد عبد العزيز خروش

عمر محمد اسماعيل العبيدات

لؤي اسامه محمد صالح

ليث اسماعيل يوسف ابو عواد

ليث بسام محمد العداربه

محمد احمد سعيد العمري

محمد اسامه اسماعيل السكيكيه

محمد فؤاد زكي الزبيدي

مصطفى محمد عبد القادر المقرحي

موسى هاني عبد الكريم المهيرات

نورالدين اياد عبد السميع النتشه

محافظة العقبة

احمد عثمان عبد القادر عثمان

امين عمر امين الفران

حمزه خالد عيسى الديب

عبد الله رائد منصور الكباريتي

قصي بلال محمود البطاط

يزن صلاح حامد جعباص

محافظة الكرك

احمد حبيب اياد حامد الحلالمه

دوسر عبد الستار يونس الطراونه

عبد الله محمد سعيد الهواوره

عبد الله يوسف احمد الكفاوين

مجاهد عامر عبد الكريم البديرات

مهند محمد جمعه النوايسه

محافظة المفرق

انس محمد عصام محي الدين اليبرودي

بهاء غريب نواف الشريح

حذيفه اسامه ابراهيم المسلماني

زياد قاسم حامد ابو حجيله

عبدالله عبد الرحمن خليف الخوالده

محمد اسامه ابراهيم المسلماني

وليد فايز ذياب ابراهيم

يزن فلاح عبد الله الشديفات

محافظة جرش

احمد صالح عبد الله محمد

سالم احسان سليم جرن

سفيان رياض حسن عتمه

محمد عمر محمد القرعان

محمد منير ابراهيم رماضنه

يوسف عناد ناجي العينبوسي

محافظة عجلون

محمد نواف محمد خطاطبه

محافظة مادبا

الحارث محمود محمد الفساطله

علي كنيعان محمد الجماعين

غازي احمد غازي العناني

محافظة معان

احمد حكمت ذيب احمد

دبلوم الهندسة الكيماوية

محافظة الكرك

محمد حسن عوض الصرايره

محمد رجا ساكت الصرايره

يزن نضال عبد الرحيم البشابشه

محافظة معان

البراء صالح محمد ابو طويله

صهيب علي مريبد النعيمات

عبد الله محمد خليل ياسين

دبلوم ضريبه وماليه وجمارك

البادية الجنوبية

رضوان زيد بصيص النعيمات

سليمان سالم سويلم الاحيوات

علاء عبد الله محمد المراعيه

فجر محمد عقله ابو صلال

مالك خليل سالم السليمانيين

البادية الشمالية

سلطان احمد سالم الرحيبه

البادية الوسطى

غيث نواف خليل السعد

محافظة اربد

احمد زيدون حسن السواعي

محافظة البلقاء

طارق حربي عواد خريسات

ليث جمال عبد الرحمن الغراغير

يوسف عبد الهادى يوسف شنيكات

محافظة الزرقاء

احمد عمر محمود عليمات

امين شوكت محمد ابو صفيه

قصي محمود عبد العزيز الرغمات

يزيد محمد جبر بني سلامه

محافظة الطفيلة

ايهم احمد يحيى الكريمين

ايوب فؤاد عبد المحسن السوالقه

سليمان محمد سليمان النعانعه

علي مشهور محمود القليلات الزيدانين

عمار ابراهيم ضيف الله الخصبه

فراس محمد ممدوح الرفوع

محمود علي سلامه القطاطشه

مصطفى عماد محمد الداوديه

محافظة العاصمة

حمزه نائل عبد الرحمن بني هاني

محافظة العقبة

احمد مجدي يوسف البرديني

عبد الحفيظ جواد عبد الضابط

عطا الله اسامه عطا الله عباس

محافظة الكرك

حمزه هلال منسي الخليفات

محمد خلف نزال الحشوش

محافظة مادبا

محمد فارس حسين ابو مطر

محافظة معان

ابراهيم فرحان عبد الله الحسنات

احمد فواز فالح الرواضيه

احمد محمد عبد الرحمن العسوفي

احمد محمود سليمان الخلايفه

عبد الرحمن بسام علي الغنيمات

فهد امجد محمد كريشان

يوسف حافظ يوسف عليان

اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 28-5-2023



بكالوريوس اشعة (تصوير اشعاعي)

محافظة اربد

اسامه زيد فيصل بطاينه

مصطفى عبد المنعم الحاج عناز الطيطي

محافظة البلقاء

صهيب محمود يوسف العقايله

صهيب موسى عبد الفتاح بدران

محافظة الزرقاء

هشام عيسى محمد تيم

محافظة العاصمة

بركات محمد بركات عليان

مجد رائد علي هدهود

مصعب علي امين طمليه

وليد هلال شمس الدين خليل

محافظةالعقبة

عاصم عمر احمد الرفايعه

علي زهدي قاسم وردات

محافظة المفرق

عبد الله عسكر فياض الشرفات

عبد الله فيصل حسين العموش

مثنى يوسف محمد الشديفات

معتز محمد علي عليوي السردي

محافظة جرش

بلال عيد عبد الرحمن ابو عابد

حمزه محمد احمد الحراحشه

صهيب سهيل خالد ابو العدس

عبد الله محمد حسين عتوم

عبد الله محمود خالد الزعبي

عمر خير جهاد احمد بني عمر

محمد حسام عيسى مصطفى

مؤمن حمدان محمد بني احمد

محافظة عجلون

احمد صالح احمد زواتين

احمد واصف احمد المومني

اسامه عبد الله تركي المومني

اسيد احمد محمود نجادات

محافظة مادبا

احمد محمود احمد ابو عمران

محافظة معان

ايهاب قاسم سليم الرفايعه

منذر محمد طالب العسوفي

بكالوريوس الهندسة الصناعية

محافظة اربد

ايهم حسان علي الربيع

عاصم منذر يوسف العرايضه

عمر محمود مصطفى دواغره

مامون محمود علي الفقيه

محمد سمير خليل الخطيب

مصطفى محمد عيسى الصباهي

معتز جمال احمد ابو حمديه

هيثم جمال محمد المصطفى

محافظة البلقاء

اسامه ابراهيم طلال سلامه

يحيى غالب صالح الجبور

محافظة الزرقاء

عبد الله مصطفى عوده عوده

عمر محمد علي الهياجنه

عمر نبيه عبد الفتاح ابو نوفل

محمد واصل احمد جراروه

محافظة العاصمة

احمد يحيى احمد زبن

حامد داود مصطفى صالح

محافظة جرش

انس عدنان سليمان رواشده

بشار سامي نمر الشلبي

علي بسام حسين الفريحات

محمود جمال توفيق العمور

محافظة عجلون

احمد محمد محمود مومني

محمد عاطف حسن الصمادى

محافظة مادبا

جهاد خليل محمد ابو مساعد

خالد فلاح فرحان العوايدة

بكالوريوس الهندسة الكهربائية

محافظة اربد

احمد مصطفى احمد الشويات

احمد ياسين حمد الهامي

سعد عصام محمد الزرعي

محافظة العاصمة

المعتزبالله محمد جبر ابوحميده

محافظة مادبا

تميم حسن فليح القطيش

وائل حسن احمد الحناينه

بكالوريوس الهندسة الكيماوية

محافظة الطفيلة

صهيب سليمان ابراهيم القرارعه

بكالوريوس الهندسة المدنية

محافظة الزرقاء

ابراهيم محمد احمد كنعان

عبدالهادي محمد سلامه ابو صيام

علاء مازن عبد الكريم السرحان

علي سليم محمد عبد الوهاب

محمود صبرى محمود القاروط

محافظة العاصمة

احمد محمد موسى غيث

ايمن عبد الفتاح محمد احمد صالح

محمد اسماعيل محمد يعقوب

محمد عامر احمد حميدي

محمد فواز محمود حماد

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

محافظة البلقاء

بلال سمير احمد الزعبي

جريس سامي جميل البخيت

عبد الله ابراهيم عبد الله العجارمه

مهند كامل جميل فاخورى

محافظة الزرقاء

ايوب احمد ابراهيم حسن

مصعب عبد الرحمن حسن زيد الكيلاني

محافظة العاصمة

رعد منير يوسف جبرا

زيد شحاده محمد عبد الرحيم

محافظة العقبة

عدي عصمت جميل ذباح الجمل

عمرو عبد الله مفلح الشرمان

محافظة مادبا

راشد عبد الحليم عبد الحميد المصاروه

زيد محمد سويلم النوافعه

معتصم محمد عرفات سلهب

بكالوريوس تخطيط

محافظة العاصمة

جمال محمد جمال احمد

صهيب عامر يعقوب الحسامي

عبد الكريم محمد عبد الكريم النجار

معاذ كمال صالح جمعه

هاشم منصور علي الرحامنه

بكالوريوس حقوق

البادية الجنوبية

صخر عايد عواد ابو تايه

عباده يوسف جديع الرحوم

البادية الشمالية

زيد جميل سامي القاضي

سعد محسن مضحي المساعيد

سلطان عويد طعيميس المساعيد

عبدالكريم طراد عوض بني خالد

محمد جميل سامي القاضي

محمد حمد بركات السرحان

محمد عيد فهد الهديب

معتصم علي فضل الماضي

يزن بسام محمد عوده

البادية الوسطى

جعفر عيسى فنيخر الخنان

سيف الدين صايل ضيف الله الجبور

طايل فواز سامي الفايز

نزار عليان خلف الحماد

محافظة اربد

احسان محمد عبد الحفيظ بطاينه

حمزه عبد الرزاق مصطفى ابو صهيون

عامر محمد حمدى طبيشات

عمران نذير فلاح رواشده

محافظة البلقاء

احمد زيد غازي العدوان

راشد وصفي يوسف الفاعوري

سند محمد ذيب خريس

عبدالله وضاح سعود العدوان

ماهر احمد صالح خريسات

محمد مامون فلاح الراميني

محافظة الزرقاء

حمزه عايد محمد النجار

مأمون عمار محمد الحباشنه

محمد احمد محمد علي هنانده

محمد جمال توفيق عبد الغفور

محمد هاني سليمان ابو سرحان

محافظة الطفيلة

احمد وصفي سليمان العكايله

طارق عدنان خليل الشباطات

عامر سلامه محمد القمول

عبيده محمد احمد المحاسنه

محمد سالم جميل الفراهيد

محافظة العاصمة

أنس طارق ضامن المومني

زيد محمد عبد الكريم القيسي

عبدالله احمد سليمان زايد

عمرو احسان علي الدرهلي

محمد عبد الاله علي ابو دحيه

هشام عثمان محمود المستريحي

محافظة العقبة

تمام ايمن ابراهيم حسان

جعفر احمد حسن عبد الجواد

سيف احمد سعيد البديرات

عبد الله شاهر عيد المومني

محمد ايمن محمد القيسي

يونس هشام يوسف الرحاحله

محافظة الكرك

المعتصم بالله رائد محمد القيسي

بلال محمد حماد الطراونه

حمزه جميل عبد المهدي المحادين

محافظة المفرق

احمد عايد عوده الحسبان

احمد علي عليوي السردي

أوس فلاح حسني المشاقبه

بشار ابراهيم حمد الحسبان

راشد عوض عبد ابو جراد

قصي عبدالله راشد العرقان

محمد نايف محمد العرقان

يوسف حسين محمد الحراحشه

محافظة جرش

حسين علي احمد ابورمان

راشد ابراهيم محمد عياصره

عبد الرحيم غالب عوض زطايمه

عمر محمد خير صالح الصمادى

محمد احمد علي قوقزه

محمد حسين فلاح الحوامده

محافظة عجلون

اسامه زيد يوسف المومني

جلال احمد محمود العرود

صالح علي سليمان الغزو

محمود احمد عواد القضاه

محافظة مادبا

ايهم علي عبد الغني الشوابكه

عامر عواد حسين الدهيمات

علي محمد علي الحبابسه

محمد زيد محمد ابو الغنم

محمد سعد عطا البلوي

محمد محمود مدالله الفقهاء

محافظة معان

مناف ابراهيم محمد النوافله



