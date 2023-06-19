الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 30-5-2023
بكالوريوس ادارة اعمال
البادية الجنوبية
سفيان محمد حماد النجادات
عادل محمد عبد الكريم الجازي
علي احمد عبد الله العمران
محمود منسي حمد الخضيرات
محافظة اربد
عبد الله احمد فالح السلامات
عبيده ماجد محمد العبابنه
محمد ناصر يونس جيباوى
محافظة البلقاء
لؤي تيسير عبد العزيز الصرابطه
محافظة العاصمة
ابراهيم عبد الله ابراهيم الشهوان
احمد غالب اسماعيل النهار
اليمان محمد يوسف عثامنه
ايوب محمود محمد اسماعيل
راكان عمر مخيمر الشابسوغ
محمد هشام محمد الصالحي
نور الدين بسام احمد السمارنه
وديع احمد محمد النجار
محافظة العقبة
جاسم محمد عطا الله العضايله
زيد محمود عواد الرواد
عبد الرحمن محمد ابراهيم ابو علي
محافظة معان
مشعل يوسف مليح الجازي
بكالوريوس اقتصاد
محافظة اربد
علي سامي احمد المصرى
مصطفى محمود ابراهيم عبابنه
محافظة الطفيلة
راشد عبد الله عبد المهدي العطيوي
محافظة مادبا
احمد عبد الرحمن علي الشخانبه
بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها
محافظة اربد
احمد مشعل فريد خصاونه
عبد الله احمد محمود حموري
عبد الله حسين ابراهيم الحميدي
عبيده طلال محمد العجاج
محافظة مادبا
احمد حسين شحده ابومعال
محمد عطا ابراهيم الجبارات
هادي منير سليمان الزواهره
بكالوريوس تأمين
محافظة البلقاء
عبدالله طارق عبد الله النسور
قصي عبد الكريم ياسين الفاعوري
محمد بسام صبرى الضبط
محمد عبد الحميد علي الفريج
محافظة الزرقاء
احمد جاسر عارف الذنيبات
ادهم رياض عبد العزيز العزازي
عمر يوسف سعيد حنن
محافظة العاصمة
احمد انور احمد الثبته
احمد عماد منصور الهنداوى
ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم الدابوقي
ايهاب كمال كامل عفانه
سامر عبد القادر عبد الرحمن الدباس
صلاح احمد محمد هوادي
ليث وائل صبحي طمليه
محمد جهاد عارف العشران
محمد شاهر عزات حماد
مراد محمد جودت عثمان دعنا
محافظة مادبا
رائد عصام زكي المعايعه
فهد فاروق ابراهيم الدقس
محمد احمد حسين حماد
محمد فواز جبر ابو نصير
بكالوريوس ضريبه وماليه وجمارك
البادية الشمالية
بلال خالد هلال السرحان
بكالوريوس علوم اداريه
محافظة العاصمة
علي محمد مفضي المرعي
بكالوريوس علوم الحاسب الالي
محافظة البلقاء
محمد عليان خلف رماضنه
محافظة الزرقاء
براء اسماعيل مصطفى ابو الرب
محافظة العاصمة
سفيان حسام محمد الشعار
صهيب جمال عبد الرحمن العمله
عمر عبد العزيز محمد علي
عمر نبيل محمود القاسم
محافظة المفرق
ابراهيم عبد الرحيم خير الله الشريف
احمد ابراهيم عبد الله الشديفات
عبد الرزاق حسن عايد الشرفات
محافظة جرش
خالد عمر احمد القاسم
محافظة عجلون
بهاء سالم عبد الله الداود
قصي فراس محمد اسماعيل
محمد حازم محمد قواقنه
بكالوريوس الانتاج الحيواني
محافظة عجلون
محمد احمد مصطفى الصمادى
بكالوريوس الانتاج النباتي
محافظة العاصمة
عبد السلام محمد سعيد النجار
محمد نادر محمد العوامله
بكالوريوس كيمياء
محافظة الزرقاء
جميل حسين محمد حامد
كرم خالد ابراهيم النواصره
نزيه سامي ابراهيم عليان
محافظة العاصمة
ايهاب عصام عمر الشيخ قاسم
رائد حسام داود غنيم
عبد الرحمن سعدو حسن حديدى
نزال عبد الرحمن ربحي الهرش
محافظة العقبة
حذيفه عاطف محمد رمان
بكالوريوس محاسبة
البادية الجنوبية
احمد جميعان محمد النعيمات
احمد عطاالله دخيل الله السعيديين
ايهاب محمد فوزي الحويطي
هيثم عبد السلام حسين الجازي
البادية الجنوبية / لواء القطرانة
اسيل عفاش صالح الهدايات
البادية الشمالية
عساف عارف حسن القوامه
محمود محمد زعل هلال
هاشم غصاب سليمان الحربي
البادية الوسطى
جواد عاطف احمد الرتيمه
حمزه ابراهيم محمد الفرعين
حمزه احمد عوده السرهيد
زيد فلاح سالم الدهامشه
مجد احمد عارف الدهامشه
محمد عاطف صالح الدهامشه
محمد نمر مفلح البخيت
محمد هاني سالم هليل
محافظة اربد
احمد سامح قويدر نوافله
حمزه جهاد محمد الوقفي
سامر عمر محمود العجلوني
محمود رائد محمود ابو خليفه
محافظة البلقاء
احمد عبدالله سعد العرمان
جواد يوسف احمد العلوان
راكان اعناد يوسف الخريسات
علاء عدنان فلاح عطيات
محافظة الزرقاء
ابراهيم خالد ابراهيم ابو مرعي
انور محمد عوض المراشده
حمزه مصطفى كمال خريشي
محمد احمد علي القديمات
محافظة الطفيلة
محمد خلف محمد الزيدانين
محمد فؤاد مزلوه الحوامده
يزن علي سليمان العمريين
محافظة العاصمة
احمد محمد محمد غنام
انس محمد حسن ضميرى
ايهاب نادر محمد فراح
خليل حسام خليل الشيخ صالح
داود صالح داود الكيالي
سيد خليل سيد الصفدي
عبدالله خالد علي ابو عواد
علي صابر محمد الاسمر
علي عطا علي الدعجه
محمد ابراهيم حسين شندق
محمد علي حسين زهير كلبونه
محمد موسى علي سعاده
محافظة العقبة
احمد عماد طاهر العمري
امجد خالد عبد السلام الشرايده
عباده احمد عبد الله الزعبي
عبد الرحمن نشات نعمان الخولي
عنان محمود خميس الخطيب
محمد بسام محمد مكاحله
مؤمن عامر فالح العطيوي
مؤمن محمود خضر ياسين
محافظة الكرك
احمد سميح نصر الرواشده
أسد الله عماد شاكر الرواشده
حمزه مشهور خجيل الدهيسات
عبد الله محمد محمود المبيضين
علاء محمد حسين الطراونه
عمر احمد موسى الطراونه
محافظة المفرق
حربي امجد فارع الشواقفه
طلال عصام محمود ارتاحي
عبد الرحمن بسام عيسى النتشه
منيب خليل محمد الشديفات
محافظة جرش
زياد حسن طعمه الصمادى
عبد الرحمن محمود حسين الرواشده
عمر زياد عوض عياصره
ليث مفيد عبد اللطيف القطامي
محمد اسحق مصطفى الصمادى
محمد سمير احمد الصمادى
محمد نضال عاطف بني احمد
محافظة عجلون
اسامه عادل سالم الربضي
بديع زهير محمد الحمود
عبد الرحمن علي عبد الرحمن الربابعه
محمد منير موسى القضاه
محافظة مادبا
اياد محمد علي الشنينات
جميل عماد الدين جميل المصري
محافظة معان
عبد الله شرحبيل مرزوق عبكل
عبد الله محمد علي ال جري الشمري
محمد حابس خلف البدور
معتز عمر اسماعيل الطوره
ياسر رشيد محمود رشيد
دبلوم اشعة (تصوير اشعاعي)
البادية الشمالية
زيد عواد فهد الماضي
محافظة اربد
احمد محمد ابراهيم ابو خاطر
اسامه علي عيد حمدوني
ايسر محمد عبد الرحمن ربايعه
ايهم بلال حسن سلاق
حمزه جمال اسماعيل حمد
رشاد نسيم عبد القادر بني ملحم
طارق وليد احمد الكبايره
عمران ياسر عبد القادر ابو دلو
فريد خالد فريد ابو مطاوع
محمد زكي سالم عبابنه
نور الدين احمد محمود ظهيرات
يزيد عدنان محمد هملان
محافظة البلقاء
محمد احمد عيسى العوضات
مصطفى عوده مصطفى خرابشه
محافظة الزرقاء
احمد اكرم محمود رحال
حسن محمد عبد النعيم القواسمه
رفعت زاهر رفعت شهاب
عبد الله ضيف الله احمد مرزوق
علاء راضي عبد القادر حطيبات
عمر رياض توفيق شومان
محافظة العاصمة
احمد خالد صبحي يوسف
احمد زياد احمد الفقهاء
احمد يوسف موسى القريوتي
بشار اكرم خالد حماد
خالد جميل حامد الدبشه
عمر صالح عبد الكريم الحليق
فارس باسل عبد الكريم المصرى
محافظة الكرك
عمرو سمير عبد الوهاب العساسفه
محافظة المفرق
احمد جهاد محمد الحراحشه
محافظة عجلون
ادريس احمد محمد الجبالي
محافظة مادبا
عباده محمد عيد الرواحنه
دبلوم محاسبة
البادية الجنوبية
انس سليمان عبد الله العصيفات
حاسم سالم علي الصويلحين
عامر فرج عليان الكبيش
مالك خالد سليمان الهدايات
محمد رياض عطا الله الرواجفه
البادية الشمالية
شاكر عبد الكريم عواد الخرمان
عبد الرحمن قاسم محمد السرحان
عمادالدين محمد حبيب الجمعان
البادية الوسطى
خالد رضوان خالد الطيب
عبد الله فواز ابراهيم الجريرى
مثنى محمود سليم الادهم
محمد احمد عبد الكريم الديكه
محافظة اربد
احمد فادى محمد سعيد الصباغ
انس رافع عارف مساعده
بهاءالدين عبد الناصر حمدان الشياب
حسن عمر حسن الزعبي
حمزه برهان احمد الضمان
ربحي فراس ربحي بزور
مالك حسين ذياب بطارنه
محافظة البلقاء
جمال هيثم جمال ابو صفيه
قصي عبد الحميد فهد السعايده
معاذ مروان جمال خريسات
مهند محمد عقيل كلوب
محافظة الزرقاء
ابراهيم محمد عبد الهادى الحلاج
ابراهيم نضال احمد ابو الرب
باسل خالد عبد الرحيم الغويري
عبد الرحمن سليمان صالح ابو الخير
عبد الله محمد سعود الشبلي
علاء نضال رمضان الباسطي
عماد الدين محمود حمدو حموده
ليث حسام محمد ناصر
مهند حسام اسعد الياسين
محافظة العاصمة
ابراهيم سامي عبد الله ابو علي
احمد مروان سبع الصراوي
حمزه عادل محمود علقم
زيد محمد عدنان الزبن
سليم تيسير محمد حامد
عبد الله احمد يوسف شلبايه
عمار عمر صالح حجير
عمر مصطفى علي ابو جازيه
محمد جهاد سالم عبد العزيز
محمد رامي محمد العبداللات
محمود عز الدين محمود ابو روميه
محافظة العقبة
حمزه حمدي طالب شعث
عبد الرحمن فادي مروان النسور
محمد ماهر يوسف السيوف
معتز نائل ابراهيم غيث
محافظة الكرك
جهاد احمد سالم البستنجي
ضياء محمد حسين الطراونه
عبدالقادر عبد الرحيم عبد القادر المجالي
محافظة المفرق
محمد صلاح عبد الكريم الجرايده
محافظة جرش
جميل محمود جميل زعبي
محافظة مادبا
احمد فخري صافي الطوالبه
محافظة معان
سفيان احمد ابراهيم العوامره
عصام يوسف هويمل العمرات
دبلوم ادارة اعمال
محافظة العقبة
صالح اسعد عايد الكساسبه
محافظة مادبا
محمد عاطف حرب الحديثات
اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 29-5-2023
دبلوم الهندسة الميكانيكية
مملكة
انس هاني طه محمد
دبلوم هندسة الاتصالات
محافظة اربد
احمد عمر حسن ابو سالم
رويد علي احمد الحاج عوده
محافظة البلقاء
بسيم سمير سليم ابوحرش
بكر يوسف حسن النواجي
قصي جميل محمد الرحامنه
مجد احمد حسين عبد الله
محافظة الزرقاء
حسان محمد عبد الرحيم صباح
وسام ثائر محي الدين بيبرس
محافظة العاصمة
احمد ناصر محمد عز الدين صلاح
محمد عبد الرحمن محمد دسوقي الفتياني
وسام محمد علي دندن
محافظة جرش
تيمور نصر مصطفى مقابله
ليث محمد رضا عياصره
دبلوم هندسة السيارات
محافظة اربد
باسل علي ابراهيم ابو خليل
حمزه محمد احمد بني حمد
حمزه محمد عيسى الصبح
عامر محمد احمد الطيب
عبد الله رزق فضيل خضراوي
عبد الله رياض محمد الجبعيتي
عبدالرحمن محمد عوض مصطفى
قيس محمد علي نوافله
محمد سمير عبد المجيد ناصر
يزيد عوض فليح درويش
محافظة البلقاء
احمد عبد الله عبد ربه ابو موسى
انس امير يونس عرار
حمزة احمد محمد عليان
راشد محمد عيد ابو عميره
عبدالله خليل ابراهيم ابراهيم
مهند محمد عبد الفتاح بدير
يعرب منير فلاح الطالب
محافظة الزرقاء
أحمد حسن يحيى الدماسي
احمد زهير محمد الدسوقي
احمد غالب سليمان ابو خرمه
انس جمال محمد ابو ريان
صلاح نبيل نايف حمد
عبدالرحمن محمد فايز بني شمسه
لواء محمد علي صلاحات
محمد ابراهيم علي الحداد
محمد موسى محمد صوفان
مؤيد باسم فتحي عبده
محافظة الطفيلة
راشد حسين خليف القطامين
سيف الله محمد محمود الشقارين
معاذ حسين عابد الفريجات
مؤيد عمر سليمان عيال سلمان
محافظة العاصمة
بلال حمزه بدران صالح
زكي وهيب محمد حسن
صهيب رائد عبد العزيز خروش
عمر محمد اسماعيل العبيدات
لؤي اسامه محمد صالح
ليث اسماعيل يوسف ابو عواد
ليث بسام محمد العداربه
محمد احمد سعيد العمري
محمد اسامه اسماعيل السكيكيه
محمد فؤاد زكي الزبيدي
مصطفى محمد عبد القادر المقرحي
موسى هاني عبد الكريم المهيرات
نورالدين اياد عبد السميع النتشه
محافظة العقبة
احمد عثمان عبد القادر عثمان
امين عمر امين الفران
حمزه خالد عيسى الديب
عبد الله رائد منصور الكباريتي
قصي بلال محمود البطاط
يزن صلاح حامد جعباص
محافظة الكرك
احمد حبيب اياد حامد الحلالمه
دوسر عبد الستار يونس الطراونه
عبد الله محمد سعيد الهواوره
عبد الله يوسف احمد الكفاوين
مجاهد عامر عبد الكريم البديرات
مهند محمد جمعه النوايسه
محافظة المفرق
انس محمد عصام محي الدين اليبرودي
بهاء غريب نواف الشريح
حذيفه اسامه ابراهيم المسلماني
زياد قاسم حامد ابو حجيله
عبدالله عبد الرحمن خليف الخوالده
محمد اسامه ابراهيم المسلماني
وليد فايز ذياب ابراهيم
يزن فلاح عبد الله الشديفات
محافظة جرش
احمد صالح عبد الله محمد
سالم احسان سليم جرن
سفيان رياض حسن عتمه
محمد عمر محمد القرعان
محمد منير ابراهيم رماضنه
يوسف عناد ناجي العينبوسي
محافظة عجلون
محمد نواف محمد خطاطبه
محافظة مادبا
الحارث محمود محمد الفساطله
علي كنيعان محمد الجماعين
غازي احمد غازي العناني
محافظة معان
احمد حكمت ذيب احمد
دبلوم الهندسة الكيماوية
محافظة الكرك
محمد حسن عوض الصرايره
محمد رجا ساكت الصرايره
يزن نضال عبد الرحيم البشابشه
محافظة معان
البراء صالح محمد ابو طويله
صهيب علي مريبد النعيمات
عبد الله محمد خليل ياسين
دبلوم ضريبه وماليه وجمارك
البادية الجنوبية
رضوان زيد بصيص النعيمات
سليمان سالم سويلم الاحيوات
علاء عبد الله محمد المراعيه
فجر محمد عقله ابو صلال
مالك خليل سالم السليمانيين
البادية الشمالية
سلطان احمد سالم الرحيبه
البادية الوسطى
غيث نواف خليل السعد
محافظة اربد
احمد زيدون حسن السواعي
محافظة البلقاء
طارق حربي عواد خريسات
ليث جمال عبد الرحمن الغراغير
يوسف عبد الهادى يوسف شنيكات
محافظة الزرقاء
احمد عمر محمود عليمات
امين شوكت محمد ابو صفيه
قصي محمود عبد العزيز الرغمات
يزيد محمد جبر بني سلامه
محافظة الطفيلة
ايهم احمد يحيى الكريمين
ايوب فؤاد عبد المحسن السوالقه
سليمان محمد سليمان النعانعه
علي مشهور محمود القليلات الزيدانين
عمار ابراهيم ضيف الله الخصبه
فراس محمد ممدوح الرفوع
محمود علي سلامه القطاطشه
مصطفى عماد محمد الداوديه
محافظة العاصمة
حمزه نائل عبد الرحمن بني هاني
محافظة العقبة
احمد مجدي يوسف البرديني
عبد الحفيظ جواد عبد الضابط
عطا الله اسامه عطا الله عباس
محافظة الكرك
حمزه هلال منسي الخليفات
محمد خلف نزال الحشوش
محافظة مادبا
محمد فارس حسين ابو مطر
محافظة معان
ابراهيم فرحان عبد الله الحسنات
احمد فواز فالح الرواضيه
احمد محمد عبد الرحمن العسوفي
احمد محمود سليمان الخلايفه
عبد الرحمن بسام علي الغنيمات
فهد امجد محمد كريشان
يوسف حافظ يوسف عليان
اسماء الناجحين في الامتحان الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 28-5-2023
بكالوريوس اشعة (تصوير اشعاعي)
محافظة اربد
اسامه زيد فيصل بطاينه
مصطفى عبد المنعم الحاج عناز الطيطي
محافظة البلقاء
صهيب محمود يوسف العقايله
صهيب موسى عبد الفتاح بدران
محافظة الزرقاء
هشام عيسى محمد تيم
محافظة العاصمة
بركات محمد بركات عليان
مجد رائد علي هدهود
مصعب علي امين طمليه
وليد هلال شمس الدين خليل
محافظةالعقبة
عاصم عمر احمد الرفايعه
علي زهدي قاسم وردات
محافظة المفرق
عبد الله عسكر فياض الشرفات
عبد الله فيصل حسين العموش
مثنى يوسف محمد الشديفات
معتز محمد علي عليوي السردي
محافظة جرش
بلال عيد عبد الرحمن ابو عابد
حمزه محمد احمد الحراحشه
صهيب سهيل خالد ابو العدس
عبد الله محمد حسين عتوم
عبد الله محمود خالد الزعبي
عمر خير جهاد احمد بني عمر
محمد حسام عيسى مصطفى
مؤمن حمدان محمد بني احمد
محافظة عجلون
احمد صالح احمد زواتين
احمد واصف احمد المومني
اسامه عبد الله تركي المومني
اسيد احمد محمود نجادات
محافظة مادبا
احمد محمود احمد ابو عمران
محافظة معان
ايهاب قاسم سليم الرفايعه
منذر محمد طالب العسوفي
بكالوريوس الهندسة الصناعية
محافظة اربد
ايهم حسان علي الربيع
عاصم منذر يوسف العرايضه
عمر محمود مصطفى دواغره
مامون محمود علي الفقيه
محمد سمير خليل الخطيب
مصطفى محمد عيسى الصباهي
معتز جمال احمد ابو حمديه
هيثم جمال محمد المصطفى
محافظة البلقاء
اسامه ابراهيم طلال سلامه
يحيى غالب صالح الجبور
محافظة الزرقاء
عبد الله مصطفى عوده عوده
عمر محمد علي الهياجنه
عمر نبيه عبد الفتاح ابو نوفل
محمد واصل احمد جراروه
محافظة العاصمة
احمد يحيى احمد زبن
حامد داود مصطفى صالح
محافظة جرش
انس عدنان سليمان رواشده
بشار سامي نمر الشلبي
علي بسام حسين الفريحات
محمود جمال توفيق العمور
محافظة عجلون
احمد محمد محمود مومني
محمد عاطف حسن الصمادى
محافظة مادبا
جهاد خليل محمد ابو مساعد
خالد فلاح فرحان العوايدة
بكالوريوس الهندسة الكهربائية
محافظة اربد
احمد مصطفى احمد الشويات
احمد ياسين حمد الهامي
سعد عصام محمد الزرعي
محافظة العاصمة
المعتزبالله محمد جبر ابوحميده
محافظة مادبا
تميم حسن فليح القطيش
وائل حسن احمد الحناينه
بكالوريوس الهندسة الكيماوية
محافظة الطفيلة
صهيب سليمان ابراهيم القرارعه
بكالوريوس الهندسة المدنية
محافظة الزرقاء
ابراهيم محمد احمد كنعان
عبدالهادي محمد سلامه ابو صيام
علاء مازن عبد الكريم السرحان
علي سليم محمد عبد الوهاب
محمود صبرى محمود القاروط
محافظة العاصمة
احمد محمد موسى غيث
ايمن عبد الفتاح محمد احمد صالح
محمد اسماعيل محمد يعقوب
محمد عامر احمد حميدي
محمد فواز محمود حماد
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
محافظة البلقاء
بلال سمير احمد الزعبي
جريس سامي جميل البخيت
عبد الله ابراهيم عبد الله العجارمه
مهند كامل جميل فاخورى
محافظة الزرقاء
ايوب احمد ابراهيم حسن
مصعب عبد الرحمن حسن زيد الكيلاني
محافظة العاصمة
رعد منير يوسف جبرا
زيد شحاده محمد عبد الرحيم
محافظة العقبة
عدي عصمت جميل ذباح الجمل
عمرو عبد الله مفلح الشرمان
محافظة مادبا
راشد عبد الحليم عبد الحميد المصاروه
زيد محمد سويلم النوافعه
معتصم محمد عرفات سلهب
بكالوريوس تخطيط
محافظة العاصمة
جمال محمد جمال احمد
صهيب عامر يعقوب الحسامي
عبد الكريم محمد عبد الكريم النجار
معاذ كمال صالح جمعه
هاشم منصور علي الرحامنه
بكالوريوس حقوق
البادية الجنوبية
صخر عايد عواد ابو تايه
عباده يوسف جديع الرحوم
البادية الشمالية
زيد جميل سامي القاضي
سعد محسن مضحي المساعيد
سلطان عويد طعيميس المساعيد
عبدالكريم طراد عوض بني خالد
محمد جميل سامي القاضي
محمد حمد بركات السرحان
محمد عيد فهد الهديب
معتصم علي فضل الماضي
يزن بسام محمد عوده
البادية الوسطى
جعفر عيسى فنيخر الخنان
سيف الدين صايل ضيف الله الجبور
طايل فواز سامي الفايز
نزار عليان خلف الحماد
محافظة اربد
احسان محمد عبد الحفيظ بطاينه
حمزه عبد الرزاق مصطفى ابو صهيون
عامر محمد حمدى طبيشات
عمران نذير فلاح رواشده
محافظة البلقاء
احمد زيد غازي العدوان
راشد وصفي يوسف الفاعوري
سند محمد ذيب خريس
عبدالله وضاح سعود العدوان
ماهر احمد صالح خريسات
محمد مامون فلاح الراميني
محافظة الزرقاء
حمزه عايد محمد النجار
مأمون عمار محمد الحباشنه
محمد احمد محمد علي هنانده
محمد جمال توفيق عبد الغفور
محمد هاني سليمان ابو سرحان
محافظة الطفيلة
احمد وصفي سليمان العكايله
طارق عدنان خليل الشباطات
عامر سلامه محمد القمول
عبيده محمد احمد المحاسنه
محمد سالم جميل الفراهيد
محافظة العاصمة
أنس طارق ضامن المومني
زيد محمد عبد الكريم القيسي
عبدالله احمد سليمان زايد
عمرو احسان علي الدرهلي
محمد عبد الاله علي ابو دحيه
هشام عثمان محمود المستريحي
محافظة العقبة
تمام ايمن ابراهيم حسان
جعفر احمد حسن عبد الجواد
سيف احمد سعيد البديرات
عبد الله شاهر عيد المومني
محمد ايمن محمد القيسي
يونس هشام يوسف الرحاحله
محافظة الكرك
المعتصم بالله رائد محمد القيسي
بلال محمد حماد الطراونه
حمزه جميل عبد المهدي المحادين
محافظة المفرق
احمد عايد عوده الحسبان
احمد علي عليوي السردي
أوس فلاح حسني المشاقبه
بشار ابراهيم حمد الحسبان
راشد عوض عبد ابو جراد
قصي عبدالله راشد العرقان
محمد نايف محمد العرقان
يوسف حسين محمد الحراحشه
محافظة جرش
حسين علي احمد ابورمان
راشد ابراهيم محمد عياصره
عبد الرحيم غالب عوض زطايمه
عمر محمد خير صالح الصمادى
محمد احمد علي قوقزه
محمد حسين فلاح الحوامده
محافظة عجلون
اسامه زيد يوسف المومني
جلال احمد محمود العرود
صالح علي سليمان الغزو
محمود احمد عواد القضاه
محافظة مادبا
ايهم علي عبد الغني الشوابكه
عامر عواد حسين الدهيمات
علي محمد علي الحبابسه
محمد زيد محمد ابو الغنم
محمد سعد عطا البلوي
محمد محمود مدالله الفقهاء
محافظة معان
مناف ابراهيم محمد النوافله