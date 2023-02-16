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الخميس، 16-02-2023 08:13 م

النتائج النهائية للعينات المأخوذة من مطعم في جرش تؤكد وجود بكتيريا ممرضة بالمواد المستخدمة

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس، إن النتائج النهائية للعينات التي أخذت من المطعم المرتبط بحادثة التسمم في جرش والمشغل المزود له أكدت وجود بكتيريا ممرضة في المواد المستخدمة في إنتاج "الشاورما".

وأوضح مهيدات في تصريحات صحفية أن هذه البكتيريا قد تكون موجودة بالدجاج قبل الطبخ، لكن وجودها بعد الطبخ يشير إلى "تلوث قد يكون من قبل العاملين في صنع الشاورما".

وأشار إلى أن البكتيريا "غالبا ما تكون من الأشخاص العاملين في عملية التحضير أو من مدخلات الإنتاج كالبيض النيء إذا تم استخدامه في تحضير ’المثومة’ والمايونيز، فالإشارات واضحة جدا بأن السالمونيلا الممرضة التي تم العثور عليها في مادة الدجاج و’المثومة’مصدرها العاملين في إعداد مثل هذه الأطعمة".

وأضاف أن المؤسسة تنتظر النتائج من الأشخاص العاملين في هذه المنشأة ليتضح إذا ما كان هم المصدر أم مدخلات إنتاج.

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