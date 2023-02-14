مستشفى جرش تعامل مع 65 حالة اشتباه بالتسمم وإغلاق مطعم

الوكيل الاخباري - راجعت مستشفى جرش الحكومي 65 حالة اشتباه بالتسمم وفق مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، وأُغلق مطعم في المحافظة احترازيا.



وقال العتوم في تصريحات صحفية إن 65 حالة "اشتباه بالتسمم" راجعت مستشفى جرش غادرت منها 63 حالة، فيما استمر إدخال حالتين للمستشفى لتلقي العلاج.



ووصف العتوم حالتهم بالمستقرة، وقال إن الحالات التي راجعت المستشفى كانت تشكو من ألم في البطن وارتفاع في درجات الحرارة.



وأغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مطعما داخل المحافظة احترازيا، ثم أعلنت أن النتائج الأولية للعينات المسحوبة من المطعم تشير إلى "وجود بعض البكتيريا الممرضة".

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