لقاء يتدارس الآثار المحتملة لفصل مناطق بني عبيد عن بلدية إربد

الوكيل الاخباري - تدارس اجتماع عقد في مقر مؤسسة إعمار إربد، اليوم السبت، الآثار المترتبة على فصل مناطق لواء بني عبيد التي تتبع لبلدية إربد الكبرى ببلدية مستقلة، بحضور نواب وأعيان ووزراء سابقين ونقابيين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.



وطالب المجتمعون بالتريث في اتخاذ أي خطوات إجرائية لفصل مناطق لواء بني عبيد، من أجل مزيد من التعرف على وجهات النظر المتباينة بين المطالبة بالفصل، والداعية إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة.



وأكدوا أهمية رفع مستوى وحجم الخدمات البلدية في لواء بني عبيد، أسوة ببقية مناطق البلدية التي تعاني من ضعف مستوى خدمات البنى التحتية.

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