السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 03:25 م

النجار: أبو علي كان حارس الثقافة في قلب عمّان

main_image623dbaed56fb7


الوكيل الإخباري - نعت وزير الثقافة هيفاء النجار اليوم الجمعة، مالك كشك الثقافة العربية حسن أبوعلي، الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

اضافة اعلان


وقالت النجار، خسرنا اليوم أبو علي، القامة الثقافية الأردنية، الذي مثل روح الأردن وتاريخه، وكان بمثابة حارس الثقافة في قلب عمّان، وجمع في “كشكه” نخب الثقافة والسياسة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضافت، سنبقى نستذكر تجمعنا في مكتبته العامرة بالعديد من الكتب الهامّة، ذات الثقل المعرفي المتين، وسيبقى أبو علي في وجدان الأردنيين معلما من معالم عمان، وستبقى مكتبته أمانة في أعناقنا، نتعهدها بالرعاية والاستدامة، ليبقى ذكر مؤسسها وراعيها حيا في قلوب الأردنيين جميعا.


وأشارت النجار إلى أنه كان قد تم التواصل مع أبناء الراحل وترتيب موعد لزيارته عند السادسة من مساء اليوم في المستشفى، لكن القدر لم يمهله، وحرمنا من وداعه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


والراحل حسن البير الملقب بأبو علي، من مواليد العام 1944، ويعتبر من أبرز معالم وسط البلد، ويعتبره الكثير من العمّانيين، بمثابة وزير للثقافة الشعبيّة في الأردن، وتعد مكتبته (كشك الثقافة العربية) منارة لنشر الوعي والثقافة، من خلال سعيه الدائم في حث الأجيال على اقتناء الكتب، ورفضه مبدأ الربح مقابل بيع الكتب، فكانت أسعار الكتب في كشكه بمتناول الجميع، بل وكان يساعد الزوار على قراءة هذا الكتاب أو غيره دون أن يغفل عن الترويج الهادف لكتب الأدباء عبدالرحمن منيف، ومؤنس الرزاز، وزياد قاسم، في إصداراتهم الشيقة، التي تتحدث عن عمان، المدينة الأجمل.


وقد حظي الراحل بتكريم من جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديرا لدوره في خدمة الحركة الثقافية الأردنية، عندما أنعم عليه بوسام الاستقلال من الدرجة الرابعة، وبميدالية فضية من الدرجة الثانية بمناسبة الاحتفال بعمان عاصمة للثقافة العربية العام 2002.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

3202214183628133636179

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

s

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

الحصان-في-المنام

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

375325_6_1599656374

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

w

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

أخبار متعلقة
1648128360243

بني مصطفى: القيادة الهاشمية تؤمن بقدرات المرأة الأردنية

0L5A0427

الرفاعي يستبعد حل مجلس النواب.. والتمديد وارد

0L5A0349

الخصاونة: طوينا أزمة كورونا ونسير على طريق التعافي

WhatsApp Image 2022-03-05 at 1.48.20 PM

إطلاق المشروع الوطني لبناء قدرات المترشحات للانتخابات المحلية

3-2-1536x1024

الملك يؤكد على أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي

HM king-Abu Dhabi (5)

الملك يشدد : أمن الإمارات من أمن الأردن