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الأربعاء، 02-03-2022 03:46 م

الملك يؤكد على أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري - شهد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع المربع الصحي للمواشي، في منطقة المحمدية بمحافظة معان، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإقليم.

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وأكد جلالة الملك، خلال زيارته للمشروع، أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية استدامة المشروع مالياً وإدارياً.


ولفت جلالته، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، إلى ضرورة تعميم مثل هذه المشاريع في مناطق البادية الأردنية لتستفيد منها المجتمعات المحلية، وتكون نموذجا للتنمية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة تنافسية، والتركيز على الإنتاج والجودة والسعر.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز من المدير التنفيذي للمشروع المهندس وليد سعيد، بين فيه أن المشروع سيعزز مكانة الأردن إقليميا في مجال الثروة والصحة الحيوانية، بما يزيد الصادرات الوطنية، ويضع المملكة على الخارطة العالمية بهذا المجال، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مصنع صوف، ومراكز مباشرة لبيع اللحوم، وخطوط لإنتاج السماد العضوي.


وتكمن فكرة المربع الصحي بإنشاء سوق إقليمية لاستيراد المواشي، وإعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية، لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي للمنطقة، كما أنه يرفد السوق المحلية باللحوم المستوردة ما يساهم بخفض أسعارها.

وتقدر قيمة الاستثمار الحالية في المشروع بنحو 12 مليون دينار، وسترتفع إلى حوالي 35.5 مليون دينار في المراحل اللاحقة، كما يوفر حالياً نحو 140 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسترتفع إلى نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع مراحله النهائية.

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