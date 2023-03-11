السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

تهنئة للدكتورة دهمة الحجايا

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

تطورات تأجيل أقساط القروض لمدة شهرين بمناسبة رمضان والعيد

بازار خيري في إربد بعنوان "بصمة خير"

انهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

إنقلاب مركبتين في عجلون - صور

حرفيون في الكرك يدعون إلى توفير برامج تمويلية لمنشآتهم الصغيرة

سلطة العقبة: افتتاح مدينة القويرة الصناعية خلال العام الحالي

دورة تدريبية في إربد عن المهارات الرقمية

السبت، 11-03-2023 07:13 م

النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

w


الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، إن "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والمبينة بملحق المياه رقم (2)، والمنشورة في موقع مجلس النواب تمهيدا لجلسة رقابية الثلاثاء.

ويعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة رقابية، يتضمن محضرها 20 سؤالاً، وجاءت تصريحات النجار ردا على ثلاثة أسئلة مقدمة من النائب علي الخلايلة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتبلغ "حصة الأردن السنوية من المياه حسب الاتفاقية/ملحق المياه رقم (2) وما تم الاتفاق عليه لاحقا بين جلالة الملك الحسين بن طلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 35 مليون متر مكعب إضافة إلى كميات المياه التي يتم تخزينها أثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها خلال فصل الصيف"، وفق إجابات النجار الواردة في كتاب مؤرخ بـ9 كانون الثاني/يناير 2022.

وأضاف النجار أن "لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة بشكل دائم بمتابعة تنفيذ ملحق المياه رقم (2)، ولا توجد مخالفات من الجانب الآخر كما ورد في الملحق ...".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

320231193332387606006

بازار خيري في إربد بعنوان "بصمة خير"

وزارة الصحة

انهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

الدفاع المدني

إنقلاب مركبتين في عجلون - صور

320236182957107792053

حرفيون في الكرك يدعون إلى توفير برامج تمويلية لمنشآتهم الصغيرة

العقبة 3

سلطة العقبة: افتتاح مدينة القويرة الصناعية خلال العام الحالي

أخبار متعلقة
320236162918503412935

مستجدات تأجيل أقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد

1120225185632564121421

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

1

إصدار كتاب مئوية تاريخ الطوابع الأردنية

e

فوز سندس خضر بمنحة شيرين ابو عاقلة لماجستير الإعلام

9

وزير العدل يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركية

1

افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مدرسة مأدبا الصناعية