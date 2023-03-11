النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، إن "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والمبينة بملحق المياه رقم (2)، والمنشورة في موقع مجلس النواب تمهيدا لجلسة رقابية الثلاثاء.



ويعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة رقابية، يتضمن محضرها 20 سؤالاً، وجاءت تصريحات النجار ردا على ثلاثة أسئلة مقدمة من النائب علي الخلايلة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.



وتبلغ "حصة الأردن السنوية من المياه حسب الاتفاقية/ملحق المياه رقم (2) وما تم الاتفاق عليه لاحقا بين جلالة الملك الحسين بن طلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 35 مليون متر مكعب إضافة إلى كميات المياه التي يتم تخزينها أثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها خلال فصل الصيف"، وفق إجابات النجار الواردة في كتاب مؤرخ بـ9 كانون الثاني/يناير 2022.



وأضاف النجار أن "لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة بشكل دائم بمتابعة تنفيذ ملحق المياه رقم (2)، ولا توجد مخالفات من الجانب الآخر كما ورد في الملحق ...".

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