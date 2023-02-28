افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مدرسة مأدبا الصناعية

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، في مدرسة مأدبا الصناعية اليوم الثلاثاء، مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة في المدرسة، بالتعاون والشراكة بين وزارة التربية والجامعة الألمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور مسؤولين من الجامعة والوزارة والاتحاد الأوروبي.



وقال الحلحولي، إن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مادبا جاء ضمن مشروع "شبكة الإدارة الذكية للطاقة في مدارس حوض البحر الأبيض المتوسط" الممول من الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد طرق مبتكرة وفعّالة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من التأثيرات المختلفة على شبكة الكهرباء.

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