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الثلاثاء، 28-02-2023 05:53 م

وزير العدل يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأردنية الأميركية القائمة على الاحترام والتعاون المتبادل، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن المدني والديمُقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، والممثل الخاص لشؤون الإنصاف والعدالة العرقية، ديزيريه كورمير سميث، والوفد المرافق لهما، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، ومدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة رغد السقا، وعدد من مدراء وزارة العدل وأعضاء اللجنة الفنية لمنع الاتجار بالبشر.

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