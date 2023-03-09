مستجدات تأجيل أقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع انه من المتوقع أن تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب مع جمعية البنوك الأردنية للبت بقرار البنوك بتأجيل الأقساط قبل حلول شهر رمضان خلال الأيام القادمة ، مشيراً أنه لم يحدث أية مستجدات حتى الآن .



وبينت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم اتخاذ القرار حسب الإتفاق الذي سينتج عن اجتماع عدد من النواب مع جمعية البنوك الأردنية، موضحة أن القرار سيكون في الصالح العام.



ويطالب مواطنون تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل لتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم، خاصة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



وفي وقت سابق أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، أن اللجنة تتابع مع الحكومة المذكرة النيابية التي تطالب بتأجيل أقساط قروض البنوك لمدة شهرين، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار الحراسيس إلى أن هناك مفاوضات تجري الآن مع البنوك التي أبدت موافقة مبدئية على تأجيل أقساط شهر واحد، فيما يضغط النواب ليكون التأجيل لشهرين دون زيادة في الفوائد أو الأقساط.

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