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الأحد، 05-03-2023 06:54 م

إصدار كتاب مئوية تاريخ الطوابع الأردنية

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الوكيل الاخباري - أصدرت شركة البريد الأردني كتابا خاصا حول الطوابع بعنوان "مئوية تاريخ الطوابع الأردنية".

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الكتاب جاء تتويجاً لاحتفالاتها بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، ليكون مدونة خاصة ومعلومات حول تاريخ الطوابع الأردنية منذ عام 1921 _ 2021، ولتسليط الضوء على مراحل البناء والعطاء والازدهار التي مرت منذ عهد المغفور له الملك عبد الله المؤسس، وحتى عهد جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني.

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