النجار تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022، ستكون يوم 11 حزيران المقبل، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، على خشبة مدرج الكندي في جامعة اليرموك.



وأشارت النجار خلال جولة تفقدية قامت بها، اليوم السبت في محافظة إربد، إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات تفقدية ولقاءات تعقدها استعدادا لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، مؤكدة "أننا جميعا من شمال المملكة إلى جنوبها نتطلع إلى أن تكون إربد عاصمة للثقافة نقدم من خلالها الأردن وما فيه من فنانين ومثقفين وشعراء متميزين أمام الدول العربية والغربية المشاركة في الاحتفالية".

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