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الثلاثاء، 24-05-2022 09:48 م

وزارة الثقافة تستذكر شاعر الأردن عرار في ذكرى رحيله

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الوكيل الاخباري - استعادت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة والسبعين لرحيل شاعر الأردن مصطفى وهبي التل (عرار)، والتي تتزامن مع اختيار مسقط رأسه مدينة اربد، عاصمة للثقافة العربية لعام 2022. كما تتزامن مع اعتماد المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الالكسو) عرار رمزا عربيا للثقافة لذات العام .

وأشارت الوزارة إلى أن عرار (1899 – 1949) شكل حالة وطنية ناصعة للمثقف الأردني الواعي والملتزم بقضايا الأمة، وأسهم في تشكيل الوجدان الوطني لدى العديد من الأجيال عبر حضوره النوعي الأصيل في الثقافة المحلية والعربية، بحسب البيان الذي صدر عنها اليوم الثلاثاء.

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