وزيرة الثقافة : العبث بآثار جرش عمل فردي غير مسؤول

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الاثنين، أن العبث بآثار جرش عمل فردي غير مسؤول ولا يعبر عن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية في المملكة.



وقالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإنسان الأردني يعشق تراب بلاده، ويحافظ عليه بدمه، ويقدر آثار جرش ويصونها.



وأكدت النجار، خلال زيارتها مدينة جرش الأثرية، اليوم، برفقة محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، أهمية مهرجان جرش للثقافة والفنون كنافذة ثقافية للأردن على العالم.

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