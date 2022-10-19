الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

مستثمرو السيارات السياحية يطالبون بتمديد عمرها التشغيلي لـ 8 سنوات

لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا ووفاة 5 أشخاص حتى الآن

السفارة المغربية: رفع القيود الصحية للدخول إلى المغرب

في موقف بطولي.. طالبة صيدلة تسعف رجل اغمي عليه في مرج الحمام

طلبة جامعات لواء سحاب يشتكون من صعوبات في وسائل النقل العام

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

الأربعاء، 19-10-2022 09:33 ص

أبو علي : الإصلاحات الضريبية لم تتضمن فرض ضرائب جديدة

حسام-أبو-علي


الوكيل الإخباري - قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الدائرة تحقق العدالة الضريبية وتخدم المكلفين الملتزمين وتتماشى هذه الإصلاحات مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية وذلك لغايات محاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يساهم في التسهيل على القطاع الخاص وعلى المكلفين كافة.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أهم محور في الإصلاحات الضريبية هو المحور التشريعي حيث شمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.


وأشار أبو علي خلال الندوة التي نظمتها جمعية المنابين الضريبيين لمنتسبيها في غرفة تجارة عمان إن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصلاحيات ومسؤولية التدقيق والتحصيل لضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية وبذلك أصبحت الدائرة تتولى الإدارة الضريبية في العقبة بهدف توحيد الإدارة الضريبية كما تم المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في العقبة.


وأضاف أن الإصلاحات التي تبنتها الدائرة كان لها دور في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين وخاصة في مجال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية حيث لم تتضمن أو تنص هذه الإصلاحات على أي زيادة على الضرائب المطبقة الحالية ولم تتضمن أيضا أي فرض لضرائب جديدة حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.


وأوضح أبو علي أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 كان الهدف منه العدالة ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الدائرة من مكافحتها ومعالجتها، كما لم يتضمن القانون فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة" ولا زيادة على الضرائب الحالية ولا إلغاء لإعفاءات ممنوحة ولم يتضمن إحداث أي تغيير على المكلفين الملتزمين.


وبين أن القانون سيعمل على تسريع صرف الرديات للمكلفين من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها واعتماد مبدأ صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها ويتوقع خلال أسبوعين أن يتم المباشرة بصرف الرديات لمستحقيها وفقا للآلية الجديدة.


وأوضح أبو علي أن ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات التي تؤدي إلى المخالفات الضريبية.


وأشار إلى أنه تم إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فغفغ

حملة لمكافحة حشرة البق الدقيقي على أشجار الصبار في الكورة

buy-used-cars-lineup-720x405-1

مستثمرو السيارات السياحية يطالبون بتمديد عمرها التشغيلي لـ 8 سنوات

385406_60_1666162412

السفارة المغربية: رفع القيود الصحية للدخول إلى المغرب

FVnMGDNXwAIZ6h-

في موقف بطولي.. طالبة صيدلة تسعف رجل اغمي عليه في مرج الحمام

WhatsApp Image 2022-10-19 at 10.00.25 AM

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

6347d64ce9733

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

أخبار متعلقة
Untitled-1-65

الانتهاء من إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل

1663865681262

بلعاوي يحاضر حول الترميم الوقائي لمواقع الفسيفساء الأثرية

w

الاتفاق على فتح مكتب لوزارة الاستثمار بمقر تجارة عمان

285691248_385882773576292_8709712158344167048_n

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حوارا وطنيا حول خطة تحديث القطاع العام

ASEZA_Building

العقبة الخاصة تطبق مؤشر النزاهة الوطني

0L5A2219

كريشان يوجه البلديات لتقسيط الالتزامات على المواطنين المدينين