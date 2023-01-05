الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

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الخميس، 05-01-2023 10:16 ص

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الوزارة تسعى بكل امكانياتها للمضي قدما بتطوير مصادرها المائية والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني (العقبة – عمان )، ومواجهة آثار التغير المناخي وآثار اللجوء وتراجع المصادر المائية والأمطار والجفاف والحد من الفاقد المائي.

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وقال النجار، اليوم الخميس، خلاله لقائه السفير الياباني لدى المملكة الأردنية الهاشمية جيرو أوكوياما، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين إن الشراكة الأردنية اليابانية مستمرة في عدد من المشاريع خاصة مشروع رفع كفاءة منظومة زي للتزويد المائي، معربا عن امتنانه وتقديره الكبير باسم الحكومة الأردنية ووزارة المياه والري للدعم الياباني المستمر لقطاع المياه في الأردن وعزمها تقديم 5 ملايين دولار كدعم لمشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دعم إضافي ضمن مشروع تطوير محطة مياه زي لتنفيذ مشاريع مائية في محافظات جنوب المملكة.

من جهته أشاد السفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما بالتعاون الدائم والتعاون البناء مؤسسات قطاع المياه ما يعكس عمق علاقات الصداقة النموذجية بين البلدين مشيدا بالتطور الذي يشهده قطاع المياه في مواجهة التحديات المائية.

 

وأكد السفير التزام اليابان بدعم الأردن وبحث كافة أشكال الدعم الممكن التي تقع ضمن أولويات قطاع المياه في الأردن.

 




 

 


 

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