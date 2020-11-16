النعيمي يهنئ المدرستين الفائزتين بجائزة التراث الثقافي العربي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





فازت مدرسة المدينة الوردية الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البتراء، ومدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في دورتها الأولى، والموجهة للمدارس المنتسبة لليونسكو في مجموعة من الدول العربية.ومثلت الطالبة دينا العمارات مدرستها المدينة الوردية في المسابقة عن فئة الفيلم الدعائي لمدينة البتراء، وحصلت على جائزة الامتياز، بينما مثلت مجموعة من الطالبات/ السامر الأردني مدرستهن قصر الحلابات عن فئة الرقص الشعبي والفلكوري وحصلن على جائزة الامتياز أيضا.وهنأ وزير التربية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور تيسير النعيمي المدرستين الفائزتين، مؤكدا أهمية توفير البيئة الحاضنة للإبداع وصقل المهارات والكشف عن المواهب، ونشر ثقافة التميز في مجتمعنا المدرسي بكل مكوناته، بهدف توسيع مساحة التميز، وفتح آفاق الإبداع وتبني ورعاية المبدعين، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنافسات العالمية والإقليمية والعربية في هذا المجال.وأعرب النعيمي عن اعتزازه بمثل هذه الإبداعات التي تعبر عن قدرة منظومتنا التعليمية على تحدي الظروف الصعبة والحرص على متابعة العمل التعليمي والإبداعي واستثمار ما توفر من إمكانات.وأشارت أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب إلى أن الجائزة التي نظمها المكتب الإقليمي لدراسات حفظ وترميم التراث الثقافي (ايكروم-الشارقة)، تهدف إلى رفع مستوى الاهتمام بالتراث المادي واللامادي، والعادات والتقاليد من أجل التعريف بها وتسليط الضوء عليها للأجيال الناشئة، إضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، حيث تضمنت المسابقة أربع فئات؛ وهي الرسم، الرقص الشعبي والفلكلوري، التصوير الفوتوغرافي، والفيلم الدعائي.وأشار المنسق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو والألكسو في الأردن سلطان الخليف إلى أن مجموعة من المدارس الأردنية المنتسبة لليونسكو، والتي يبلغ عددها 60 مدرسة، شاركت في هذه المسابقة بجميع فئاتها مع عدد من المدارس في الوطن العربي، وفاز الأردن بجائزتي الامتياز من أصل أربع جوائز، مضيفاً أن شبكتي اليونسكو والألكسو تعملان في مجالات التراث الثقافي والتنمية المستدامة.يذكر أنه جرى توزيع الجوائز في حفل أقيم عن بعد الثلاثاء الماضي، برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.