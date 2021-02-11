النعيمي يوضح حول المرحلة التالية من العودة للمدارس

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الخميس سير العملية التعليمية في عدد من مدارس قضاء الأزرق التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، في زيارة شملت منطقة الأزرق والحلابات الغربي والحلابات الشرقي استهلها بزيارة لمدرسة زيد بن حارثة الأساسية المختلطة.



وأكد الدكتور النعيمي في جولته التي رافقه خلالها أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ، ومدير التربية والتعليم الدكتور غسان الشديفات ، الثقة العالية بمعلمينا وإداراتنا المدرسية وكوادرنا التربوية في تطبيق خطة العودة التدريجية لطلبتنا والبروتوكول الصحي الاشتراطات الصحية لتحقيق ما نصبو إليه من الانتقال للمرحلة التالية من الخطة واستمرارية التعليم الوجاهي في مدارسنا.



وأكد خلال حضوره جانبا من حصص صفية الاهتمام بمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة التي تظهرها الاختبارات التشخيصية التي تجري لجميع طلبة المملكة ، داعيا إلى التركيز على بناء المهارات الأساسية في اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم لدى طلبة الصفوف الأساسية ، بما يضمن تجسير الفجوة في التعليم التي احدثتها الاستجابة لجائحة كورونا.



وأشار الدكتور النعيمي، إلى أهمية تعاون الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية في مدارسنا مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي في توعية الطلبة بالالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي، والاشتراطات الصحية.

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وسلّم الدكتور النعيمي إدارتي مدرستي زيد بن حارثة والسبعاوية الأساسية المختلطة، عددا من أجهزة ( التابلت ) التي تبرعت بها الحكومة الصينية الصديقة، ليتم توزيعها على الطلبة الأكثر حاجة في المدرستين، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في توزيع ما يتوفر لديها من أجهزة في كافة مناطق المملكة.



كما تفقد الدكتور النعيمي المبنى الجديد "قيد الإنشاء" لمدرسة زيد بن حارثة، والذي يتكون من 12 غرفة صفية و4 غرف إدارية و4 وحدات صحية، مبينا أن الوزارة تسعى لتوفير الأبنية المدرسية المناسبة وفق خطتها وضمن الإمكانات والأولويات المتاحة في بناء المدارس الجديدة، وعمل الإضافات الصفية.



