النقل البري: 22 ألف مشغل لوسائط النقل سيستفيد من دعم المحروقات

الوكيل الإخباري - قال مدير العام لهيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إنه من المقرر أن يستفيد نحو 22 ألف من مشغلي قطاع النقل العام من دعم المحروقات، الذي بدأ صرفه اليوم الخميس.

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وأضاف الحباشنة، وفقاً لقناة المملكة، إنه جرى استكمال جميع الإجراءات بخصوص صرف دعم المحروقات لمستحقيه، ومنوهاً إلى أنه بإمكان المواطنين المستفيدين مراجعة الشركات المُشغلة لاستلام الدعم.

وأشار إلى أن نسبة الدعم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% وصولاً إلى 135% لجميع أنماط وسائل النقل العام عن قيمة الدعم السابق، موضحا أن الزيادة مناسبة وتتناسب مع قيمة ارتفاع المحروقات.



وأضاف الحباشنة أن قيمة الدعم لمن كان يتقاضى 50 ديناراً أصبحت 100 دينار، وبعض الأنماط من 150 ديناراً أصبحت 300 دينار، وبعض الأنماط أكثر من 300 ووصلت إلى 350 ديناراً.