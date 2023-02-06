النقل تبحث تحديث سياسة النقل في الأردن مع النقد الدولي

الوكيل الإخباري - رعت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات للمواطنين ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال أنماط النقل كافة ومراعاة الأمور البيئية.



وقالت التهتموني أن ورشة العمل الوطنية الأولى لتحديث سياسة النقل تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي، بمشاركة الشركاء من القطاعين العام والخاص.



وأضافت بان فريق عمل الاستشاري المعين من البنك الدولي (CPCS) سيقوم بتقديم مشروع تحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة، وتقديم نتائج المراجعة الأولية لسياسات النقل إضافة الى إجراء مناقشات من خلال مجموعات النقاش المركزة (FGDs) باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول الموضوعات المستهدفة.

اضافة اعلان



وبينت أن ورشة العمل ومجموعات النقاش المركزة ستشكل ركيزة للحصول على آراء الشركاء ولدعم التوافق في الآراء لأنماط النقل المختلفة " نقل البضائع؛ والجوي و البحـــري، النقــــل العـــام للركـــــاب وغيرها “، وستتناول الورشة مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاع النقل.



