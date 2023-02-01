37 % حجم النقل في اربد بالنسبة لباقي المحافظات

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة حجم النقل في محافظة إربد 37% من حجم قطاع النقل في الأردن، إذ تشهد مدينة إربد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام زحفاً عمرانيا كبيرا، مما يستدعي زيادة حجم أسطول النقل العام وعدد الخطوط.

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وقالت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، إن عدد وسائط النقل العام في المحافظة يبلغ حوالي 3216 واسطة نقل، تتوزع ما بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وسيارة ركوب صغيرة، بينما يبلغ عدد مكاتب التاكسي 38 مكتبا وتحوي 1755 مركبة "تاكسي"، مؤكدة أن مكاتب التاكسي تتوفر في ألوية، قصبة أربد والمزار الشمالي والأغوار الشمالية وبني كنانة وبني عبيد.



وبينت أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل في المحافظة هي الملكية الفردية والتداخل وعدم والوضوح في مسارات بعض الخطوط، والأزمات المرورية وتأثيرها على زيادة زمن الرحلة، وحاجة بعض الخطوط للتعزيز لتحقيق التردد المطلوب، ومنح التصاريح المؤقتة لمركبات عاملة على خطوط ضعيفة منذ مدد زمنية طويلة للعمل على خطوط قوية وحيوية، إضافة إلى الكلف التشغيلية المرتفعة خاصة تأثير عامل رفع المحروقات، وضعف التنسيق بين الهيئة والجهات المسؤولة عن البنية التحتية (البلديات والأشغال العامة) والذي يؤثر سلبا على عمل خطوط النقل العام وتنظيمها.



وأضافت أن مكتب الهيئة قام بعدة إجراءات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وزيادة تفعيل حركة النقل، التي أثرت بشكل إيجابي على المشغلين، مشيرة إلى أن الهيئة قللت سعة المقاعد عبر تعزيز خطوط النقل التي لا تكفي الحاجة ولا تحقق التردد المطلوب، مثل خط (اربد/أم الجدايل، اربد / مخيم اربد، اربد /وادي الريان، اربد / المشارع)، الأمر الذي وفّر خدمة نقل سريعة التردد.