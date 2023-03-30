النواب يبدأون بتسلّم الإعفاءات الطبية من الحكومة للشهر الحالي

الوكيل الإخباري -

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بدأ النواب باستلام الدفعة الأولى من الإعفاءات الطبية المقدمة من الحكومة لهم وبمعدل 10 إعفاءات شهريا، وفقا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة.ويأتي أستلام الدفعة الأولى من الإعفاءات الطبية عقب التوافق النيابي الحكومي في 20 آذار 2023، على منح كل نائب 10 إعفاءات شهريا.وقال الخلايلة، الخميس"، إنّ الإعفاءات المحددة للنواب ستكون بالآلية السابقة نفسها في المستشفيات ذات الاختصاص المعنيّ بالإعفاء.وأشار، إلى أن إعفاءات أمراض القلب والسرطان مفتوحة لجميع النواب؛ وغير مشمولة بالعدد المتفق عليه بين المجلس التنفيذي لمجلس النواب والحكومة.وأكّد، أن مجلس النواب دعا إلى ضرورة أخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار وتلافي أي أخطاء قد تكون حدثت سابقا بغض النظر عن مكان إصدار الإعفاءات للمواطنين.وأوضح الخلايلة، أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين والاهتمام بهم كان دائما محل توجيه واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني.وبيّن، أن تقديم طلبات الإعفاء يكون في رئاسة الوزراء.