النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

الوكيل الاخباري - قرَّرت مدعي عام عمان، اليوم السبت، استخدام بدائل العقوبات السَّالبة للحرية مع 15 شخصًا، اقتحموا ملعب مباراة حضروها بصورة مخالفة للقانون.

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واستبدل توقيف المشتكى عليهم في حادثة نزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب بعقوبة بديلة هي حظر ارتيادهم الملاعب مدة شهر والتثبت من ذلك عن طريق الرقابة الإلكترونية.



وستجري متابعة الأشخاص طيلة شهر كامل من خلال سوار إلكتروني تتابعه مديرية العمليات والسيطرة لدى مديرية الأمن العام.



وبدأ الأردن سياسة جنائية حديثة في التَّعامل مع المحكومين بجرائم لأول مرة ومن بينها تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإصدار نظام خاص بها والتوسع في تطبيقها، حيث بلغ عدد المستفيدين هذا العام 1066 محكومًا.

