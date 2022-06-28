الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 28-06-2022 12:07 م

النيابة العامة: تسليم 7 من جثامين شهداء حادثة العقبة لذويهم ونقل 5 لعمان وواحد لإربد

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي القاضي وليد كناكرية، إنه جرى تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13 متوفى.

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وأضاف كناكرية، إنه جرى نقل المتوفين إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج، وتم تسليم 7 من الجثامين لذويهم ونقل 5 جثامين من جنسيات أجنبية إلى عمّان وجثمان إلى إربد .


واكد على ان النيابة العامة تحركت فور علمها بوقوع تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة العشرات.


وبين أن نائب عام معان ورئيس محكمة بداية العقبة واثنين من المدعين العامين توجها أمس الاثنين ومنذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة.


وأضاف أنه على الفور تحرك المدعي العام إلى مكان وقوع الحادث الاثنين، إلا أنه تعذر الوصول إلى موقع الحادث بسبب إجراءات فرضت من السلطات المختصة لتطهير المنطقة، إلا أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح الثلاثاء برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق ولا زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث".



 




 

 


 

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