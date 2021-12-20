الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب، عن كميات الهطول المطري التي سجلتها محطات رصد الدائرة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من اليوم الاثنين.



وقال آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" إن منطقة الربة في الكرك سجلت أعلى معدل هطول مطري وصل إلى 7.0 ملم.



وبيّن أن مدينة السلط سجلت 5.2 ملم، فيما سجلت منطقة الجبيهة 5.0 ملم، والشوبك 4.8 ملم، كما سجلت منطقة حدائق الحسين 4.5 ملم.



وأشار ال خطاب، إلى أن منطقة رأس منيف في عجلون سجلت 3.3 ملم ، ومطار الملكة علياء 2.0 ملم، ومنطقة وسط البلد 2.0 ملم.



وسجلت محافظة الطفيلة هطول بنسبة 1.8 ملم، والعاصمة عمان 1.8ملم، ومحافظة جرش 1.5 ملم، ومحافظة اربد 1.5 ملم.



فيما سجلت كل من معان والعقبة والرمثا والباقورة ووادي الريان والجفر نسبة صفر في الهطول.



واوضح آل خطاب، أنه سيتم رصد الهطولات على مدار الـ 24 ساعة القادمة اولا باول.



وشهدت معظم محافظات المملكة منذ صباح اليوم الاثنين تساقطا غزيرا للامطار.

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