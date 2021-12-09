عجلون الأعلى والجنوب بدون أمطار.. تعرّف على كميات الهطول خلال الـ 24 ساعة

الوكيل الإخباري -كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ان معدلات الهطول المطري من مساء أمس الأربعاء حتى ساعات صباح اليوم الخميس سجلت تفاوتا بالنسب، والتي تصدرتها منطقة رأس منيف في محافظة عجلون بأعلى كمية هطول مطري بلغت 18 ملم.

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وقال آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" إن هطولات الأمطار تركزت على المناطق الشمالية والوسطى، موضحا أنه لم تسجل المناطق الجنوبية هطولا مطريا، وإنما شهدت هبات من الرياح وصلت سرعتها في بعض الأحيان الى 80 كلم/ساعة.