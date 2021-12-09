عجلون الأعلى والجنوب بدون أمطار.. تعرّف على كميات الهطول خلال الـ 24 ساعة

الوكيل الإخباري -كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ان معدلات الهطول المطري من مساء أمس الأربعاء حتى ساعات صباح اليوم الخميس سجلت تفاوتا بالنسب، والتي تصدرتها منطقة رأس منيف في محافظة عجلون بأعلى كمية هطول مطري بلغت 18 ملم.
وقال آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" إن هطولات الأمطار تركزت على المناطق الشمالية والوسطى، موضحا أنه لم تسجل المناطق الجنوبية هطولا مطريا، وإنما شهدت هبات من الرياح وصلت سرعتها في بعض الأحيان الى 80 كلم/ساعة.
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واشار الى ان كمية الهطول في محافظة إربد بلغت 14.5 ملم، وفي مدينة الرمثا 5.5 ملم، وسجلت السلط نسبة 14.2، ودير علا 10.9 ملم، ومنطقة الضليل 3.2 ملم،ومحافظة المفرق 1.9 ملم، وسجلت منطقة القطرانة 0.7 ملم.
وفي العاصمة عمان، بين آل خطاب، أنه بلغت كمية الهطول في منطقة حدائق الحسين 9 ملم، والجبيهة 7 ملم، ومنطقة القويسمة 4.5 ملم، ومطار عمان المدني 2.9 ملم، ومطار الملكة علياء 1 ملم، و منطقة الضليل 3.2 ملم، ومطار عمان المدني 2.9 ملم، ومحافظة المفرق 1.9 ملم، ومطار الملكة علياء 1 ملم، ومحافظة الزرقاء 0.9 ملم، وسجلت منطقة القطرانة 0.7 ملم.
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