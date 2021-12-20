الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

دعت وزارة الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال الظروف الجوية المتوقعة.وقالت الوزارة، إنه يجب الإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)غرفة عمليات مديرية اشغال محافظة جــــرش (0780377187)غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة عمان (0780377291)غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)