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الخميس، 29-12-2022 02:57 م

الهناندة: نظام الفوترة الجديد يستوعب 60 مليون فاتورة يوميا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، انه تم مراعاة مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات عند وضع وتصميم نظام الفوترة الإلكتروني بعد أن تم دراسة جميع الأنظمة المطبقة عالميا.اضافة اعلان


وبين خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة عمان مساء أمس، انه تم تبسيط النظام وتسهيل استخدامه من جميع المكلفين، واجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون قادرا على الاستخدام وعدم حدوث اي مشاكل.

وأعلن أن نظام الفوترة الوطني الالكتروني الاردني قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يوميا، موضحا انه تم اخذ جميع الجوانب الكافية لتطمين المكلفين ومستخدمين النظام من حيث المحافظة على أمن المعلومات وخاصة معلومات الفواتير والمكلفين والمحافظة على سريتها.

 




 

 


 

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