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الأربعاء، 02-06-2021 09:40 م

الهناندة يزور شركة البريد الاردني

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ضرورة وضع خطة إصلاحية شاملة على عدة مراحل لاحداث التغيير الإيجابي في عمل الشركة باستغلال نقاط القوة التي تملكها كشبكة المكاتب المنتشرة في جميع محافظات المملكة والتي تبلغ 270 مكتبا.

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واشار الوزير الى اهمية استغلال شبكة البريد الاردني الموزعة على جميع المناطق واستغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص للترويج لخدمات البريد والبحث عن استثمارات جديدة.


جاء ذلك خلال زيارة الوزير يوم أمس الثلاثاء لمقر شركة البريد الأردني ومركز جمرك بريد العاصمة يرافقه فريق من الوزارة يضم عددا من مدراء الدوائر اطلع خلالها على آلية سير العمل.

 




 

 


 

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