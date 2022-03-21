الهناندة يهنئ أمهات الوطن بمناسبة عيد الأم

الوكيل الإخباري - هنأ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الأمهات بمناسبة عيد الأم والذي يصادف اليوم الإثنين الموافق 21 آذار 2022.

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وقال الهناندة عبر تويتر " كل عام و مدرسة الحب ، والعطاء ، والتضحية، والحنان بالف خير، كل عام وامهات الوطن بخير كل عام وانتي يا امي بركة هذه الحياه وشكرا لك بحجم هذا الكون".