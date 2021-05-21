الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
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وزير الصحة : دفعة جديدة من المطاعيم وصلت اليوم

الهواري : تم التعامل مع حالتين لخلل حصل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي اليوم

مدير شركة الكهرباء : الانقطاع قد يحدث في أي مكان بالعالم

الفراية : لا خسائر في الارواح و الممتلكات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي اليوم

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الجمعة، 21-05-2021 09:30 م

الهواري : تم التعامل مع حالتين لخلل حصل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي اليوم

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان ما حصل اليوم في المملكة هو امتحان عسير وصعب وكانت النتائج مرضية واكد انه تم عقد غرفة الطوارئ في وزارة الصحة فورا للتاكد من عدم حصول انقطاع للاكسجين في المستشفيات .

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واكد الهواري انه تمت الاستجاية للانقطاع في الكهرباء وتم توثيق حالتين الاولى في مستشفى غور الصافي حيث تم ايقاف عمل احد الاجهزة ومستشفى اخر خاص في اربد فقد تم ايقاف عمل بعض الاجهزة وتم التعامل معها بشكل فوري . 

 

واضاف الهواري انه تم التعامل مع عدد من الشائعات تتعلق بانقطاع الاكسجين وعدم وجود وقود يكفي للمستشفى . 

 

وحول المطاعيم اكد الهواري انه تم تفعيل خطة طوارئ وتم التعامل بكل حرفية مع ملف المطاعيم وتم تشغيل اجهزة التبريد فورا وتم نقل بعض المطاعيم خوفا من حدوث اي خلل فيها . 

 




 

 


 

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