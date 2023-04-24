الهواري يؤكّد التزام الأردن بالجهود العالمية لاستدراك ما فات في مجال التطعيم

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري، إن الأردن، وحفاظا على إنجازاته السابقة، يؤكد التزامه بالجهود العالمية لاستدراك وتعويض ما فات من تقدّم في مجال التطعيم من خلال استعادة نسب التغطية والوصول إلى الأطفال الذين فاتهم التطعيم وتعزيز الرعاية الصحية الأولية لضمان استمرارية خدمات البرنامج الوطني للتطعيم وتوفير حماية طويلة الأمد لمجتمعاتنا.



جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في الأردن بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيم 2023، اليوم.

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