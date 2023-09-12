الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

الثلاثاء، 12-09-2023 12:01 م

الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

WhatsApp Image 2023-09-12 at 12.03.13 PM


الوكيل الإخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم سفير جمهورية التشيك في عمّان اليكساندر سبوريش، لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين.اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال الصحي.

ورحب الدكتور الهواري بالسفير سبوريش، وثمن الدعم المقدم من قبل جمهورية التشكيك للأردن في المجال الصحي. 

وأشار الهواري إلى الدور الذي ينهض به القطاع الصحي في الأردن من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين من الدول الشقيقة والصديقة على أرضه وبالمستوى المطلوب.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات للاستمرار بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

وتعود العلاقات بين البلدين في المجال الصحي للعام 1986 من خلال الاتفاقية الموقعة للتعاون وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
374239013_612748464365725_6767114933596969630_n

التعامل مع 1340 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

web 1

نقيب الفنانين : حفل سارة الزكريا الخميس القادم سيقام وفقاً لشروط

97f286e4-وزير-التنمية-السياسية-المهندس-موسى-المعايطة-أرشيفية-تصوير_-ساهر-قداره

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

WhatsApp Image 2023-09-12 at 11.00.59 AM

المياه تنظم محاضرة توعوية عن دور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه

55

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

uDeTo1CNfn7DxslzVgm4bKZUqXhQefdY31KBihvK

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-21 at 1.59.20 PM

السقاف وسفير قبرص يتابعان مخرجات مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار

64e084e83aca6

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.32.00 PM

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

367408930_679084914263789_1569684065918350379_n-1536x1025

ترتيب زيارة لوفد استثماري تركي إلى الأردن

317902_10_1612218126

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.53.44 PM

توضيح حول اشتراكات العدادات وأثمان المياه