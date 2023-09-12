الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

الوكيل الإخباري

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- التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم سفير جمهورية التشيك في عمّان اليكساندر سبوريش، لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين.وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال الصحي.ورحب الدكتور الهواري بالسفير سبوريش، وثمن الدعم المقدم من قبل جمهورية التشكيك للأردن في المجال الصحي.وأشار الهواري إلى الدور الذي ينهض به القطاع الصحي في الأردن من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين من الدول الشقيقة والصديقة على أرضه وبالمستوى المطلوب.وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات للاستمرار بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.وتعود العلاقات بين البلدين في المجال الصحي للعام 1986 من خلال الاتفاقية الموقعة للتعاون وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.