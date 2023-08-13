توضيح حول اشتراكات العدادات وأثمان المياه

الوكيل الإخباري - دعت سلطة المياه وشركات المياه في المملكة (مياه الأردن - مياهنا، مياه العقبة، مياه اليرموك) جميع المشتركين الذي لديهم عدادات مياه إلى ضرورة التأكد من نقل اشتراك المياه (العداد) وإبراء ذمته حال بيع أي عقار أو بيت الى المالك الجديد.

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وأكدت أن تعليمات عقد الاشتراك تنص على ان مالك العداد (المشترك) هو المسؤول عن العداد بغض النظر عن مالك العقار ويتحمل كافة التبعات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على هذا الاشتراك ( العداد ) عن اية اثمان مياه او عوائد صرف صحي مترتبة على هذا الاشتراك، منوهة الى أن قانون تحصيل الأموال الاميرية الذي يحمل مالك العداد (الاشتراك) مسؤولية أي مستحقات متحققة على هذا الاشتراك، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة .



وناشدت كذلك جميع المواطنين الذي يقومون بشراء أي عقار جديد بضرورة التأكد من نقل العداد (الاشتراك) بأسمائهم وإبراء ذمة الاشتراك ( العداد ) لأي عقار حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية والمالية لأية مستحقات مالية مترتبة عليه وبالتالي فصل الخدمة عن العقار كونه يوجد مستحقات غير مسددة على الاشتراك المشار اليه، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.



من ناحية أخرى اكدت سلطة المياه وشركات المياه على ضرورة قيام جميع الورثة بالتأكد من تسوية جميع المستحقات المترتبة على كافة اشتراكات المياه او اشتراكات الصرف الصحي للعقار العائدة حال وفاة أي من المورثين لهم حتى لا يتم ملاحقتهم عن المستحقات المترتبة على هذه الاشتراكات، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.



ودعت الجميع الى ضرورة المبادرة الى تسوية كافة الأمور المتعلقة باشتراكات المياه من خلال تسويتها مع الجهات التابعة لسلطة المياه وشركات المياه مؤكدة انها تقدم تسهيلات ميسرة والتقسيط بهدف التخفيف على المواطنين.