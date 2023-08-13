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الأحد، 13-08-2023 03:01 م

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء.اضافة اعلان


وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب ري المزروعات في ساعات المساء أو الصباح الباكر (الفجر)، وعدم استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية إلا عند الضرورة، لافتا إلى أن الحكم على مدى تأثر المزروعات بالموجة ما زال مبكرا حتى الآن.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل عام على المزروعات سواءً أكانت تلك المزروعات مكشوفة مثل البندورة أو الزهرة والفلفل والباذنجان وغيرها من الأصناف أو داخل البيوت البلاستيكية.

وأشار خدام إلى أن أشجار الحمضيات تتأثر بصورة أقل من الموجة الحارة وخاصة إذا تمت السقاية في الأوقات المناسبة.

وبيّن أنه تم التنسيق مع سلطة وادي الأردن لزيادة كميات المياه التي يتم ضخها للمزارعين.

وتتأثر المملكة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأسبوع المقبل بموجة حارة جدا تؤثر على كافة المناطق، فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية في العاصمة عمّان وقد تصل إلى 45 في مناطق الأغوار.

 




 

 


 

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