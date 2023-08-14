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الإثنين، 14-08-2023 11:37 ص

ترتيب زيارة لوفد استثماري تركي إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، في مكتبها الاثنين، السفير التركي في عمان أردام أوزان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

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وتم خلال اللقاء استعراض أهم الإنجازات التي انتهجتها وزارة الاستثمار لتحسين واقع البيئة الاستثمارية كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.


وجرى استعراض استكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية كافة، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.


وأكدت السقاف أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6%، ليصل إلى 598.2 مليون دينار، مقارنة مع 405.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2022.


وخلال اللقاء تم الاتفاق على ترتيب زيارة وفد استثماري تركي الى المملكة لاطلاعهم على واقع البيئة الاستثمارية في المملكة إضافة الى تعريفهم بأهم الفرص الاستثمارية.

 




 

 


 

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