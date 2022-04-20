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الأربعاء، 20-04-2022 03:14 م

الهواري يوعز بنقل طفلة مصابة بضمور العضلات لمستشفى الملكة رانيا العبدالله

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الوكيل الإخباري - أوعز وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري بنقل طفلة مصابة بمرض ضمور العضلات المزمن من مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال إلى مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال في مدينة الحسين الطبية.

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وأوضح مدير مستشفى الأميرة رحمة، الدكتور زيدون الشرمان أنه جرى أمس الثلاثاء، استقبال الطفلة بعد تحويلها من مستشفى الأميرة راية بلواء الكورة، والإشراف عليها من قبل كادر طبي متخصص في أمراض القلب والأعصاب للأطفال، وأجريت لها صورة الإيكو"صدى القلب" وقدمت العناية الطبية اللازمة لها.


وأشار الشرمان إلى أن حالة الطفلة استوجبت نقلها لمستشفى الملكة رانيا العبدالله لأنها كانت تعالج وتراجع في المستشفى سابقا من قبل طبيب أعصاب، لافتا إلى أن حالتها مستقرة وتتلقى الآن العلاج اللازم.


وبين أن مرض ضمور العضلات المصابة به الطفلة من الأمراض المزمنة، ويؤدي إلى نقص في المناعة، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة، مؤكدا أن مستشفى الأميرة رحمة قدم للطفلة كافة أنواع الرعاية الطبية لها قبل نقلها.

 




 

 


 

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