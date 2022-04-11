الهواري: نهضة في مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين إعلان عن ابتعاث أطباء من وزارة الصحة على نفقة الوزارة بالاتفاق مع مركز الحسين للسرطان.

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وقال في رده على سؤال النائب فريد حداد، إن الابتعاث سيكون من خلال آلية موحدة ستنشر بصورة رسمية، حيث سيكون هناك طبيبان مختصان في الأورام، وطبيبان بالأشعة العلاجية، وطبيبان في جراحة الأورام، وطبيبان في تخصص الأشعة التشخيصية، وطبيبان في الأورام، وطبيبان في تخصص الرعاية التلطيفية.



وأضاف أنه عندما يتم افتتاح أي مركز متخصص في الأورام، فإنه لن يتم افتتاحه بتخصصاته جميعها وبشكل واحد، لأنه يشكل مخاطرة في أرواح المرضى، وعليه ارتئينا مع مركز الحسين للسرطان في البدء بعلاج الأمراض السرطانية الصلبة لأن بناء الخبرة في علاج هذه الأمراض سيسمح لنا في بناء الخبرات التي ستتيح لنا بناء مركز شامل في جميع التخصصات.



وبين أن ما يحدث من نهضة في مستشفيات البشير شيء كبير، حيث أصبح قادراً على إجراء العديد من العمليات التي لم تكن تجري في تاريخه، حيث تم الانتهاء من إجراء 110 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 1000 عملية قسطرة خلال الشهور الماضية وهذا يعتبر حدث غير مسبوق في مستشفيات البشير.



وتابع أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك 300 حالة سرطان وردت لمستشفيات البشير 58% منها تم علاجها في مركز سميح دروزة وذلك لعدم وجود التخصصات بالعلاج الإشعاعي لها، فالجزء الأساسي لحالات السرطان التي وردت للبشير تم علاجها في مركز سميح دروزة وهو ما سيعمل على تحقيق وفر مالي في الوزارة مقداره 8 ملايين دينار سنوي من خلال هذه الاتفاقية.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل لقسم أورام والدم في مستشفى البشير قسم سميح دروزة، ومن شأنها النهوض في الخدمات التي ستؤدي الى سياسة استقرار لتثبيت هذه الخدمات على المدى الطويل، مؤكدا أنه “عندما نشعر بأن كوادرنا أصبحت مهيأة وقادرة على القيام بدورها في علاج الأورام في مستشفيات البشير، سنقوم بالإنتهاء من هذه الاتفاقيات.





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