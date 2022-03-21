الأمم المتحدة تهنئ الحكومة على إنجازاتها في قطاع الصحة

الوكيل الاخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أمس الأحد في مكتبه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان/البرامج، الدكتورة دينيه كيتا التي تزور المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والصندوق.

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وأعرب الدكتور الهواري خلال اللقاء عن تقديره لجهود مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن لتعزيز صحة الأم والطفل بهدف تحقيق صفر وفيات الأمهات، وصفر للاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وصفر للعنف القائم على النوع الاجتماعي.



وبحسب بيان أصدرته الوزارة، فقد حضر الاجتماع مسؤولين من الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لاستكشاف السبل التي يدعم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان الأردن لتحقيق أجندة 2030.



من جانبها، استعرضت الدكتورة كيتا أهم مجالات التعاون مع الأردن في قطاع الصحة، لا سيما أثناء تفشي جائحة كورونا، وهنأت الحكومة الأردنية على إنجازاتها في قطاع الصحة حتى أصبح الأردن يعتبر نموذجاً ناجحاً في هذا المجال، وأشادت برعاية اللاجئين والوصول الى صفر وفيات بين الأمهات في العيادة المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مخيم الزعتري.



وخلال اللقاء، أكد الهواري وكيتا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون الثنائي في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية.