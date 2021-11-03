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الهيئات الثقافية بإربد تنظم أمسية شعرية

الأربعاء، 03-11-2021 08:30 م

الهيئات الثقافية بإربد تنظم أمسية شعرية

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الوكيل الاخباري - نظمت مجموعة من الهيئات الثقافية في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، لقاء ثقافيا وأمسية شعرية، بمشاركة عدد من الشعراء من المحافظة.

وخلال اللقاء، تحدث الأديب سامر المعاني حول المبادرة التي أطلقتها مجموعة من الهيئات الثقافية في محافظة إربد، بهدف عقد لقاء أدبي أسبوعي مميز يتم خلاله استضافة عدد من المثقفين والكتاب والشعراء والأدباء والمبدعين، للحديث عن جملة من القضايا الثقافية وتنظيم العديد من الأمسيات الثقافية والشعرية. 

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