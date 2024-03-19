الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 19-03-2024 12:30 م

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن عدد المستفيدين سنويا من برامج الهيئة نحو 83 ألف شخص بقيمة إجمالية 1.961 مليون دولار.

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وقال الشبلي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ومن خلال بنك الملابس الخيري توزع أكثر من 7.275 مليون قطعة ملابس على 1.528 مليون شخص بمعدل 4 قطع على كل مستفيد كل 6 شهور بالإضافة إلى زوج حذاء.

 

وأضاف أن الهيئة الخيرية تقدم خدماتها داخل وخارج المملكة منذ عام 1990، وكان لها دور في مناطق النزاع مثل السودان والبوسنة والهيرسك والأزمة السورية ولبنان وخاصة أزمة مرفأ بيروت وحرب الخليج الأولى والثانية، وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

 

وأشار الشبلي إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات منذ نشأة الهيئة تجاوزت 728.5 مليون دولار سواءً أكان ذلك بالدعم المباشر أو بالتعاون مع المنظمات الأممية حيث تواجدت الهيئة في 43 دولة.

 




 

 


 

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