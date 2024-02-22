تفاصيل مرافعة الأردن حول غزة أمام محكمة العدل الدولية

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة وتدمر حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني.

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وأكد الصفدي اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي وتحرم الفلسطينيين من بيوتهم.



وأضاف أنه لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل لا تفعل ما عليها في حماية المقدسات الإسلامية،

لافتا إلى أنها لا تكترث بالقانون الدولي وسُمح لها بعدم الاكتراث.

وبيّن أن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة.



وتابع أن إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.