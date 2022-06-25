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السبت، 25-06-2022 08:37 م

الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة تعقد اجتماعها السنوي

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الوكيل الاخباري  - عقدت جمعية المستشفيات الخاصة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، اليوم السبت، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من المستشفيات الأعضاء في الجمعية والبالغ عددها 59.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن الهيئة العامة استمعت خلال الاجتماع إلى التقرير الإداري لجمعية المستشفيات الخاصة عن العام 2021، وصادقت على ميزانية الجمعية للعام 2021.

واستعرض رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري خلال الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية وعلى أصعدة مختلفة، كما استعرض أهم النشاطات المحلية والدولية التي نظمتها وشاركت بها الجمعية سواء في تطوير الأداء وتسويق الأردن كمقصد للسياحة العلاجية.

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