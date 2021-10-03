الملك يلتقي رئيس البنك الدولي اليوم

الوكيل الإخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن لعقد لقاءات مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص.

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ويلتقي رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أيضا برئيس البنك مالباس، لبحث التعاون المشترك والعلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة مع البنك.



مالباس، كتب على تويتر عند وصوله الأردن: "نتطلع الآن إلى رحلة مثمرة في الأردن، سألتقي بالسلطات الأردنية والشركاء والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات الاقتصادية والإصلاحات التي تعزز النمو وتخلق الوظائف وتدعم اللاجئين وتتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد".

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