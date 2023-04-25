الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون تبدأ التسجيل للدفعة 28

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - معهد تدريب محافظة عجلون عن بدء التسجيل والقبول للدفعة 28 بالدورات المجانية للعام الحالي.

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وقال مدير الشركة المهندس هاشم فريحات اليوم الثلاثاء، إنه تحت شعار " اغتنم فرصك واصنع مستقبلك واختيار مهنتك مع الوطنية للتشغيل والتدريب"، سيتم التدريب على المهن التدريبية " تمديدات صحية منزلية وحداد ألمنيوم ومكننة آلات زراعية" ضمن فترة تدريب 6 أشهر بحسب المهنة للمستوى الماهر مع مراعاة الالتزام بتعليمات السلامة العامة.



وأضاف، انه سيتم التدريب أيضا على برنامج التسويق الإلكتروني، حيث ستكون مدة التدريب 3 أشهور شريطة حصول المتدرب على شهادة الثانوية العامة بكفاءة مهنية فقط.