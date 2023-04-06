إتلاف كميات من اللحوم والمجمدات والعصائر في الزرقاء

الوكيل الإخباري - أتلفت فرق الرقابة والتفتيش العاملة في لجنة السلامة العامة بمحافظة الزرقاء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية أمس الأربعاء، 26 كغم من اللحوم و175 كغم من المجمدات و100 لتر من العصائر.

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وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن لجنة السلامة العامة بالمحافظة أغلقت منشأتين غذائيتين، وأوقفت 5 منشآت أخرى عن العمل، بسبب مخالفتها الاشتراطات والمعايير الصحية والغذائية، التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.



وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش ستواصل جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم والملاحم ومحلات بيع العصائر، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية اللازمة واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تسول لها نفسها التلاعب في غذاء وصحة المواطنين.