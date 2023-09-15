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الجمعة، 15-09-2023 07:11 م

"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج الدراسية

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الوكيل الاخباري - ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مؤكدًا أن فئة الشباب الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية، يحظون في الأردن بالتمكين الفعلي وفرص المشاركة في الحياة العامة.

وقال المركز في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، حيث يُركّز موضوع هذا العام على تمكين الجيل القادم باعتبارهم عماد المستقبل، ولهم دور في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

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